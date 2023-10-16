حسام المندوه يتعهد باتخاذ الإجراءات القانونية للعودة لانتخابات الزمالك

علق حسام المندوه، أمين صندوق قائمة حسين لبيب، على قرار على استبعاده من خوض انتخابات نادي الزمالك، قائلا إنه لن يعلق على الأحكام القضائية، إذ إنه يحترم كل الأحكام القضائية، وفي الوقت نفسه سيتخذ الإجراءات القانونية من تقديم إشكال وطعن.

وأضاف "المندوه"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه يثق بالقضاء على إثبات صحة موقفه.

وعن إجراء تعديلات على قائمة حسين لبيب، أوضح أن قرار استبعاده صدر منذ ساعات، ولكن ما يركز عليه حاليا هو اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه استبعاده، والمستشار القانوني للقائمة بدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية، وسيحترم ما سيصدره القضاء، وخلال أيام أو ساعات قليلة سيتبين الموقف بشكل كامل.

أصدرت قائمة حسين لبيب “القائمة الموحدة” المرشح لمنصب رئيس نادي الزمالك في الإنتخابات المقبلة بياناً للتعليق على قرار إستبعاد حسام المندوه المرشح لمنصب أمين الصندوق.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكماً بإستبعاد المرشح حسام المندوه بسبب عدم إستيفاء أوراق ترشحه للإنتخابات.

وجاء نص بيان القائمة على النحو التالي: " الساده جماهير واعضاء نادي الزمالك الحبيب

تابعت القائمه الموحده المرشحه لانتخابات مجلس اداره نادي الزمالك بكل اهتمام ما صدر اليوم من احكام قضائيه تخص العمليه الانتخابيه وفي هذا السياق نؤكد علي مايلي

1- لدينا التزام جازم وحقيقي بالاحترام المطلق لاحكام القضاء وعدم تناول مضمونها او التعليق عليها الا في حدود القانون

2- .كان و لا يزال لدينا ثقه مطلقه في سلامه الموقف القانوني لجميع مرشحي القائمه وهو ما اكده الاغلب الاعم من تلك الاحكام والتي اكدت كذب وبهتان كل ما حاول البعض الترويج له من مغالطات

3- الحكم الصادر بشأن الدكتور حسام المندوه المرشح لمنصب امين الصندوق هو حكم غير نهائي وصدر في الشق المستعجل من الدعوي ولم يتم الفصل في الشق الموضوعي وجاري اتخاذ اجراءات الطعن عليه وطلب ايقاف تنفيذه وفقا للقانون

٤- تؤكد القائمه دعمها التام للاستاذ الدكتور حسام المندوه باعتباره مرشحها الوحيد على منصب امين الصندوق وندعوا الجميع لتحري الدقه وعدم التعاطي مع اي اشاعات او اخبار كاذبة في هذا السياق

وأخيراً نتطلع الي التفاف محبي النادي واعضاء الجمعيه العموميه ودعم القائمه الموحده لتحقيق الامل وليبقي الزمالك اولاً ".

خالد لطيف: أثق في الجمعية العمومية للزمالك

على جانب آخر أكد الإعلامي خالد لطيف، مرشح أمانة الصندوق فى انتخابات نادي الزمالك، أن ثقته كبيرة في أعضاء الجمعية العمومية يوم التصويت الجمعة المقبلة مشيرًا إلى أنه واجه حملات شرسة فى الفترة الماضية وتحملها لأنه رشح نفسه لخدمة القلعه البيضاء بتاريخه وتاريخ عائلته وأنه كان واثقًا أن الله معه وسينصفه.

جاء ذلك على خلفية حكم محكمة القضاء الإداري باستبعاد أقوى منافسيه على منصب أمانه الصندوق الدكتور حسام المندوة لعدم استيفاء شروط الترشح بعد الدعوى التى أقامها الدكتور عبدالمجيد سليم، المرشح على نفس المنصب.

وتقام انتخابات الزمالك يوم الجمعة الموافق 20 من شهر أكتوبر القادم، لانتخاب مجلس جديد للقلعة البيضاء، ومن المقرر أن يدلي 102 ألف من الجمعية العمومية حق التصويت.