خطة الشيطان.. حسين هريدي يكشف سبب تشجيع أمريكا إسرائيل على اجتياح غزة

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الهدف من اجتياح غزة ليس القضاء على حماس فقط، فهذا الهدف القريب، لكن الهدف الحقيقي هو إيران.

وأضاف خلال حلقة خاصة من برنامج "الشاهد" عن خطة الشيطان ونقل الفلسطينيين إلى سيناء مع الإعلامي محمد الباز عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن كل ما يشغل بال الأمريكيين حين يدور الحديث عن مهاجمة إسرائيل لإيران هو رد فعل حماس وبعض الفصائل وحزب الله على إسرائيل.

وتابع أن الهدف الواضح هو تحطيم البنى التحتية العسكرية لحماس في غزة، وبالتالي يكون الطريق ممهدا أمام أمريكا وإسرائيل إذا قرروا الهجوم على إيران دون مخاوف من الرد القريب.

ولفت إلى أن التصريح الأمريكي عن أنه ليس لدينا أدلة حتى الآن عن تورط إيران في الهجوم على إسرائيل، لكن هذا يعتبر تصريح مناور، لأنه قد تظهر أدلة يوما ما، وقتها سيكون الرد موجها إلى إيران.

الردع الإقليمي

ولفت إلى أن وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن زار إسرائيل واجتمع مع نتنياهو وأظن أنه أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل لاجتياح قطاع غزة، والهدف الاستراتيجي هو استعادة الردع الإقليمي من وجهة نظر أمريكا وإسرائيل.



وأضاف أن الضوء الأخضر الأمريكي لاجتياح غزة تم منحه بتحفظ، وهو تجنب الإضرار بالمدنيين، وهو مجرد تصريح إعلامي، لكن الهدف من الاجتياح هو الردع الإقليمي.

وذكر أن نتنياهو استخدم تعبير "سحق" في حديثه عن القضاء على حماس، ونتنياهو يعتبر رئيس وزراء ميت إكلينيكيا، يواجه قضايا فساد ويحاول أن يغطي عليها، أيضا الجيش الإسرائيلي يحاول أن يغطي على إخفاقاته، وهذا سبب هذه الشراسة التي يتحدثون بها.