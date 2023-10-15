الإثنين 16 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"أن تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي أبدا".. صلاح يدعم غزة بعد انتقادات

محمد صلاح
محمد صلاح

تحرك اللاعب المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، في خطوة تضامنيه مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بعد الأحداث الأخيرة والقصف الإسرائيلي المستمر على القطاع مما دمر الكثير من المنازل وقتل الآلاف من الأطفال والنساء والمدنيين، وهذا في رد على ما قامت به المقاومة الفلسطينية يوم 7 أكتوبر الماضي.

محمد صلاح يتبرع لغزة

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محمد صلاح يتبرع للهلال الأحمر تضامناً مع الشعب الفلسطيني

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حارس محمد صلاح الشخصي يروي مواقف إنسانية من حياة اللاعب

وتبرع قائد منتخب مصر محمد صلاح تبرع لمؤسسة الهلال الأحمر المصري لتوفير المساعدات للشعب الفلسطيني في غزة، ويأتي هذا التبرع من رغبة اللاعب في اتخاذ إجراءات فعلية على أرض الواقع تساعد في دعم الشعب الفلسطيني في ظل الأحداث الراهنة.
 

وكان اللاعب المصري محمد صلاح تعرض خلال الفترة الحالية لحملات من الانتقادات الشديد نظرًا لموقفه الذي لم يكن واضحًا من قبيل الدعم تجاه الأشقاء في غزة، وما يعانيه أهل غزة من القصفات الإسرائيلية المستمرة عليه، والتي تسببت في قتل الآلاف من المدنيين في غزة.

 

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