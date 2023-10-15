محمد صلاح يتبرع للهلال الأحمر تضامناً مع الشعب الفلسطيني

حرص محمد صلاح قائد منتخب مصر الأول ونجم فريق ليفربول الإنجليزي على التبرع لصالح الهلال الأحمر المصري تضامناً مع الشعب الفلسطيني في ضوء الأحداث الأخيرة.

ووفقاً لما ذكرته مصادر مقربة من صلاح فقد قرر اللاعب المصري اليوم التبرع لصالح الهلال الأحمر من أجل توفير مساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ويرغب صلاح في تقديم مساعدة ملموسة على أرض الواقع من جل دعم الشعب الفلسطيني في الظروف الحالية.

موعد مباراة مصر والجزائر الودية



تبدأ مباراة مصر والجزائر مساء غد الإثنين الموافق 16 من شهر أكتوبر 2023، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، و7 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، و8 مساء بتوقيت الإمارات.