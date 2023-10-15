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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

حارس محمد صلاح الشخصي يروي مواقف إنسانية من حياة اللاعب

محمد صلاح
محمد صلاح

خلال تصريحات نقلتها الصحافة الإنجليزية اليوم الأحد ، تحدث كريم عبده الحارس الشخصي للاعب الدولي محمد صلاح ، عن مواقف إنسانية في حياة لاعب ليفربول تجاه أهالي قريته ، والحالات الإنسانية داخل مصر.
 

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وقال حارس صلاح الشخصي ، أن صلاح يقدم مساعدات من الفترة إلى الأخرى بشكل بعيد عن الأنظار ، لكن هناك مواقف في بلاده تعامل معها على الفور، صلاح دفع الملايين للمرضى في مصر كما ساهم في شراء سيارات إسعاف لمدن مختلفة ، وساعد من هم في حاجة إلى عمليات جراحية عاجلة.

تلقي الطلبات ..

وواصل : صلاح يتلقى كافة الطلبات من خلال كتابات على ورق من الأشخاص دون أن يحرج أي منهم ، منزل صلاح في مسقط رأسه أصبح معروفًا للجميع ، وهناك الآلاف يترددون عليه من فترة لأخرى ممن يعانوا من صعوبات حياتية ، واللاعب يتلقى هذه الطلبات فور نزوله إلى مصر دون انزعاج ويلبي الأمور التي في استطاعته.

وواصل  : عندنا توج صلاح عام 2019 مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا، كان ذلك وقتًا استثنائيًا ، لقد توجه بعد التتويج إلى مسقط رأسه ، وذهب إلى صلاة عيد الفطر آنذاك وسط آلاف من الأشخاص.

واختتم ، في إحدى المرات ، قام شخص بمراقبة صلاح حتى تعرف على عنوان منزله في إنجلترا، ثم قام هذا الشخص بنشر عنوان صلاح عبر مجموعة خاصة بتطبيق واتساب ، ليتفاجئ صلاح بعد هذا الموقف بتجمع آلاف الأشخاص حول منزله ، وتحدث اللاعب معهم بكامل الترحيب دون الإنزعاج بتواجدهم أمام منزله الشخصي.

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