حارس محمد صلاح الشخصي يروي مواقف إنسانية من حياة اللاعب

خلال تصريحات نقلتها الصحافة الإنجليزية اليوم الأحد ، تحدث كريم عبده الحارس الشخصي للاعب الدولي محمد صلاح ، عن مواقف إنسانية في حياة لاعب ليفربول تجاه أهالي قريته ، والحالات الإنسانية داخل مصر.





وقال حارس صلاح الشخصي ، أن صلاح يقدم مساعدات من الفترة إلى الأخرى بشكل بعيد عن الأنظار ، لكن هناك مواقف في بلاده تعامل معها على الفور، صلاح دفع الملايين للمرضى في مصر كما ساهم في شراء سيارات إسعاف لمدن مختلفة ، وساعد من هم في حاجة إلى عمليات جراحية عاجلة.

تلقي الطلبات ..

وواصل : صلاح يتلقى كافة الطلبات من خلال كتابات على ورق من الأشخاص دون أن يحرج أي منهم ، منزل صلاح في مسقط رأسه أصبح معروفًا للجميع ، وهناك الآلاف يترددون عليه من فترة لأخرى ممن يعانوا من صعوبات حياتية ، واللاعب يتلقى هذه الطلبات فور نزوله إلى مصر دون انزعاج ويلبي الأمور التي في استطاعته.

وواصل : عندنا توج صلاح عام 2019 مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا، كان ذلك وقتًا استثنائيًا ، لقد توجه بعد التتويج إلى مسقط رأسه ، وذهب إلى صلاة عيد الفطر آنذاك وسط آلاف من الأشخاص.



واختتم ، في إحدى المرات ، قام شخص بمراقبة صلاح حتى تعرف على عنوان منزله في إنجلترا، ثم قام هذا الشخص بنشر عنوان صلاح عبر مجموعة خاصة بتطبيق واتساب ، ليتفاجئ صلاح بعد هذا الموقف بتجمع آلاف الأشخاص حول منزله ، وتحدث اللاعب معهم بكامل الترحيب دون الإنزعاج بتواجدهم أمام منزله الشخصي.