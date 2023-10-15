عانت مع السرطان.. قصة الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري

تصدرت الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري، مؤشر البحث العالمي جوجل، وذلك بعد معاناتها مع مرض السرطان، ووفاتها في بيروت.

واشتهرت الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري ببرامجها الحوارية، بعد صراع مع مرض السرطان عن 62 عاما.

فيما قالت الممثلة رندة الأسمر، مديرة مهرجان “ربيع بيروت”: إن الإعلامية المخضرمة “توفيت فجر الأحد في منزلها محاطة بولديها”، متابعة: “كانت تُعالج في المستشفى خلال الأسبوعين الأخيرين بعدما تدهور وضعها فجأة، إذ كانت تعاني السرطان منذ نحو عامين ونصف العام، ونُقلت إلى منزلها الجمعة الماضي بناء على طلبها”.

وتابع: “حرصت جيزيل على ألا يشعر أحد بأنها مريضة، فواصلت عملها كالمعتاد وكانت مؤسسة سمير قصير الأعزّ على قلبها”.

تاريخ وميلاد جيزيل خوري

وُلدت جيزيل خوري، في الأشرفية بالعاصمة اللبنانية بيروت العام 1961، وهي متحدرة من بلدة العقيبة الساحلية في قضاء كسروان شمال بيروت، ودرست الإعلام والتاريخ.

فيما بدأت جيزيل خوري بعد ذلك مسيرتها الإعلامية عبر شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال (ال بي سي) مع افتتاح القناة، وهي أول محطة تلفزيونية خاصة في لبنان، خلال منتصف ثمانينات القرن الماضي، حيث قدمت على هذه الشاشة المحلية مجموعة برامج ثقافية ووثائقية وسياسية، من أبرزها برنامج “حوار العمر” في أواسط التسعينات، الذي حققت فيه نجاحاً كبيراً من خلال حواراتها مع بعض من ألمع الأسماء الفنية والثقافية والسياسية في لبنان والعالم العربي.

جيزيل خوري هي أرملة الصحافي اللبناني سمير قصير

وانتقلت خوري، بعدها إلى قناة “العربية” الإخبارية عند افتتاحها العام 2003، وعملت فيها لسنوات عدة قدمت خلالها برنامجي “بالعربي” و”ستديو بيروت”، وتابعت مسيرتها التلفزيونية على قناة “بي بي سي عربي” نهاية العام 2013.

وجيزيل خوري، هي أرملة الصحافي اللبناني سمير قصير، الذي اغتيل مطلع يونيو 2005، وأسست خوري في 2006 “مؤسسة سمير قصير”، وهي غير ربحية تسعى بحسب القائمين عليها إلى نشر الثقافة الديمقراطية في لبنان والعالم العربي وتشجيع الحريات.

وكتبت الفنانة يسرا ناعية: "مافيش كلام يوصف وجعي على فراقك يا أغلى الناس .. فقدت اليوم أعز أصدقاء عمري جيزيل خوري، تغمدها الله بواسع رحمته وألهمنا جميعا الصبر على فراقك".