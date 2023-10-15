مرشح في انتخابات الزمالك: نمتلك أموالاً ضخمة خارج النادي (فيديو)

قال اللواء محمد سامي، المرشح في انتخابات نادي الزمالك إن مجلس إدارة الزمالك الحالي يعمل على تسيير الأعمال بالنادي فقط، ولا يستطيع أن يتفاوض مع اللاعيبن، معقبًا: "الزمالك لديه أموال في الخارج ولا يستطيع عمل شيء، ولا نعرف كيقية التصرف بشأن فرع 6 أكتوبر".

وأضاف "سامي"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الأحد أن الزمالك لديه أموال ضخمة خارج النادي، ولديه الكثير من المحلات المغلقة، خلاف أن الدعاية قد تُحقق الكثير من الدخل للنادي، مردقا: "نادي الزمالك ليس قليلاً، وتسويقه بشكل جيد يعود بالكثير من العوائد على النادي".

المنافسة في انتخابات الزمالك حتى الآن هادئة وشريفة بين كل الأعضاء

وأشار إلى أن المنافسة في انتخابات الزمالك حتى الآن هادئة وشريفة بين كل الأعضاء، وهذا الأمر مطلوب لتحقيق الاستقرار في نادي الزمالك، لكي يشعر الجميع بالأمان على مستقبل نادي الزمالك.

كشف حسين لبيب، المرشح لرئاسة نادي الزمالك، في تصريحات صحفية، مساء اليوم الأحد، أنه يتطلع لتغيير الصورة الذهنية التي تم تكوينها عن نادي الزمالك في الفترة الأخيرة، حال نجاحه في الانتخابات.

أكد حسين لبيب، المرشح على رئاسة نادي الزمالك، في تصريحات إذاعية، مساء اليوم الأحد، سعيد بحضور رموز نادي الزمالك لدعم قائمتي القائمة الموحدة تفوق فرحتي إذا فزت في الانتخابات".

أشار حسين لبيب إلى أن أعضاء الزمالك قابلنا بحسن الاستقبال والتفاف الجمهور حولي كلها مشاهد تعادل فوزي بالانتخابات، بجد يكفيني هؤلاء العظماء من الأعضاء والرموز والجماهير، كل ما أتمناه أن تحقق أحلامهم جميعًا فى حالة النجاح أنا وأفراد قائمتي".

وأردف: "نحن جميعًا نرفع شعار (الزمالك أولًا) وهذا الشعار يعني وحدة جماهير الزمالك العظيمة وأعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذي، لن يكون هناك إقصاء لأي شخص أو فردية في اتخاذ القرارات أو شللية داخل مجلس الإدارة".

وأتم تصريحاته : “نسعى لتغيير الصورة الذهنية التي تم تكوينها عن نادي الزمالك مؤخرًا، سيكون من واجبنا تحسين العلاقات مع باقي الأندية والاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة، من غير المعقول أن يكون هناك إعلان واحد فقط على قميص الزمالك”.