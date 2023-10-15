هشام نصر الوفد :علينا كسب ثقة المسؤولين والمستثمرين لحل أزمات الزمالك

تحدث هشام نصر المرشح على مقعد نائب الرئيس في انتخابات نادي الزمالك على أزمات الزمالك التي يعاني منها القلعة البيضاء في الوقت الحالي سواء أزمات إدارية أو مالية .

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أكد هشام نصر في تصريحات خاصة لبوابة الوفد الالكترونية ان نادي الزمالك لابد ان نستعيد ثقة المسؤولين الحاليين .

أشار هشام نصر إلى :" علينا كسب ثقه المسؤولين الموجودين في مصر بجانب المستثمرين وعلى الإدارة المقبلة ان تلتزم بجميع الالتزامات والعقود" .

أكمل :" علينا إظهار سلوكيات جيدة التي تظهر مع الجماهير والأعضاء لأنها صورة الزمالك ،بهذه الاستراتيجية تجلب لنا رعاه جديدة بجانب تواجد مستثمرين ".

أتم حديثه :" خططنا ان يتواجد العديد من الرعاة والمستثمرين لبناء العديد من المنشآت جديدة على الطراز العالمي ".

في سياق مٌتصل ، أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي، وعضوية كل من أحمد فؤاد الوطن وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي عن إجراءات حضور الجمعية العمومية المقبلة للنادي المقرر لها يوم 20 أكتوبر الجاري.

ونشرت اللجنة بيانا جاء نصه كالتالي:"

تتشرف اللجنة الإدارية لإدارة شؤون نادي الزمالك للألعاب الرياضية لدعوة السادة الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية العادية، والمسددين للاشتراك السنوي عن العام المالي 2002-2023، والذين مضت على عضويتهم سنة على الأقل لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لمناقشة جدول الأعمال وانتخاب مجلس إدارة جديد والمنصوص عليه بأحكام المادة "17" من قانون رقم "71" لسنة 2017، وذلك يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023.

وتبدأ عملية التوقيع بكشوف التسجيل والتصويت من الساعة التاسعة صباحا وحتى السابعة مساءً، موعد الاجتماع، ويكون دخول أعضاء الجمعية العمومية إلى لجان التسجيل والتصويت بإثبات الشخصية متمثلة في " بطاقة الرقم القومي أو رخصة قيادة أو رخصة سلاح أو جواز سفر بالإضافة إلى بطاقة العضوية".

ويتعين حضور العضو شخصيا للجمعية العمومية حيث لا يجوز التوكيل أو الإنابة في الحضور أو التصويت، ويتعين على كل عضو أن يثبت في ورقة الانتخابات العدد المطلوب انتخابه في كل فئة من فئات المرشحين لمجلس الإدارة.

وكل ورقة انتخاب غير مستوفاة أو بها كشط أو شطب أو تغيير في البيانات أو الأسماء أو تحمل أي علامة أو إشارة تدل على شخصية العضو تعد ورقة انتخاب باطلة.

ولصحة انعقاد الجمعية العمومية يستلزم حضور 10000 عضو على الأقل من الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية العادية.

وفي تمام الساعة السابعة مساء موعد انتهاء التسجيل بالجمعية العمومية العادية يعلن رئيس اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية عن اكتمال النصاب القانوني من عدمه.

وفي حال اكتمال النصاب يتم البدء في فرز الأصوات والنظر في جدول الأعمال، وفي حال عدم اكتمال النصاب لا يتم البدء في فرز الأصوات، وفي حال اكتمال النصاب تبدأ مناقشة جدول الأعمال عقب الانتهاء من حصر عدد الحضور.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الانعقاد لمناقشة باقي بنود جدول الأعمال تكلف اللجنة المؤقتة التي تتولى شؤون النادي باختصاصات الجمعية العمومية ما عدا بند الميزانية والحساب الختامي، فيرسل للجهة الإدارية المختصة لإرسالها للجهاز المركزي للمحاسبات.

يتعين على العضو الاحتفاظ ببطاقة التسجيل لحضور مناقشة جدول الأعمال حال اكتمال النصاب القانوني.