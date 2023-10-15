حسين لبيب: هدفنا توحيد الصف داخل نادي الزمالك

كشف حسين لبيب، المرشح لرئاسة نادي الزمالك، في تصريحات صحفية، مساء اليوم الأحد، أنه يتطلع لتغيير الصورة الذهنية التي تم تكوينها عن نادي الزمالك في الفترة الأخيرة، حال نجاحه في الانتخابات.

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أكد حسين لبيب، المرشح على رئاسة نادي الزمالك، في تصريحات إذاعية، مساء اليوم الأحد، سعيد بحضور رموز نادي الزمالك لدعم قائمتي القائمة الموحدة تفوق فرحتي إذا فزت في الانتخابات".

أشار حسين لبيب إلى :" أعضاء الزمالك قابلنا بحسن الاستقبال والتفاف الجمهور حولي كلها مشاهد تعادل فوزي بالانتخابات، بجد يكفيني هؤلاء العظماء من الأعضاء والرموز والجماهير، كل ما أتمناه أن تحقق أحلامهم جميعًا فى حالة النجاح أنا وأفراد قائمتي".

وأردف: "نحن جميعًا نرفع شعار (الزمالك أولًا) وهذا الشعار يعني وحدة جماهير الزمالك العظيمة وأعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذي، لن يكون هناك إقصاء لأي شخص أو فردية في اتخاذ القرارات أو شللية داخل مجلس الإدارة".

أتم تصريحاته : “نسعى لتغيير الصورة الذهنية التي تم تكوينها عن نادي الزمالك مؤخرًا، سيكون من واجبنا تحسين العلاقات مع باقي الأندية والاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة، من غير المعقول أن يكون هناك إعلان واحد فقط على قميص الزمالك”.