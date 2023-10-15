بعد إعلان تلقي طلبات حج القرعة.. تفاصيل نسبة الـ 3% للأكبر سنًا

يبحث الكثير من الأشخاص خلال الساعات الأخيرة عبر محركات البحث عن التفاصيل الكاملة حول التقديم لطلب حج القرعة هذا العام وذلك بعدما أعلنت وزارة الداخلية عن بدء قبول طلبات التقدم لأداء الحج لعام 2024 وذلك بداية من يوم 21 أكتوبر وحتى 6 نوفمبر خاصة بأن هناك تفاصيل كثيرة لا يعلم عنها الكثير من الأشخاص الذين يريدون التقدم في حج القرعة ومنها تخصيص نسبة الـ 3% لأكبر المتقدمين سنًا.

في السطور التالية ترصد بوابة الوفد الإلكترونية تفاصيل تخصيص نسبة الـ 3 % المتقدمين سناً لطلبات حج القرعة.

تخصص الدولة المصرية كل عام من نسبة قبول طلبات المقدمين لحج القرعة كل عام 3% لأكبر المتقدمين سنًا ومرافقيهم وتتم هذه العملية في كل مديرية على حدى ويتم تزكيتهم بقبول طلباتهم.

تستطيع البوابة المصرية الموحدة للحج تجميع بيانات كل المتقدمين لطلبات حج القرعة وترتيبهم تنازلياً حسب السن لكل مديرية على حدا وبعد ذلك يتم استبعاد الـ 3% من المتقدمين الاكبر سنًا، من القرعة واعتبارهم فائزين بالتزكية.

تقوم البوابة المصرية الموحدة للحج بإدراج كبار السن أولًا كحاج أصلي "مقدم الطلب" وبعد ذلك يتم إدراج المرافق له.

جدير بالذكر بأن البيانات المطلوبة لتقديم طلب حج القرعة هي الآتي:

الاسم كاملاً طبقاً لما هو مدون ببطاقة الرقم القومى.

أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية الصلاحية لمدة ستة أشهر على الأقل.

رقم الهاتف المحمول مع مراعاة إثبات بيانات رقم الهاتف الشخصى بشكل دقيق حيث أنه يعد وسيلة التواصل مع الحاج عقب الفوز.

إضافة رقم آخر لأحد الأقارب للتواصل معه فى حالة الضرورة، وإثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية.