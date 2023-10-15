أهلي 2003 يضرب المقاولون بثلاثية في بطولة الجمهورية

حقق فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ فوزًا كبيرًا على ضيفه المقاولون العرب، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأحد، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة السابعة من بطولة الجمهورية.

افتتح المقاولون العرب التسجيل أولًا، وخلال الشوط الثاني نجح الأهلي في تحويل تأخره للفوز بثلاثة أهداف، حيث سجل ميدو نبيل هدف التعادل من ركلة جزاء، قبل أن يسجل البديل سمير محمد الهدفين الثاني والثالث برأسية قوية وبتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي ٣ - ١.

وبدأ «أهلي ٢٠٠٣» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

الدفاع: أحمد داوود - محمد أحمد «شرقية» - إبراهيم عبدالحكيم.

الوسط: ميدو نبيل - محمد وائل - أحمد طعيمة - إسلام عبدالله.

الهجوم: محمد حمدي - عبدالرحمن شريف - محمد أسامة «ميدو».

وشارك أحمد أشرف بدلًا من شرقية، وعلي نادر بدلًا من ميدو أسامة بعد تعرضه للإصابة، وسمير محمد بدلًا من عبدالرحمن شريف، وعبدالله زيدان بدلًا من محمد حمدي.

بهذا الفوز رفع «أهلي ٢٠٠٣» رصيده إلى ١٨ نقطة، بعدما فاز في ٦ مباريات وخسر مرة واحدة، حيث فاز على بلدية المحلة ١ - صفر، وعلى الجونة ٤ - صفر، وعلى السد بأسوان ٢ - صفر، وخسر أمام الاتحاد صفر - ١، وفاز على إنبي ٢ - ١، وعلى المصري ٢ - ١، وعلى المقاولون ٣ - ١، مسجلًا ١٤ هدفًا، مقابل ٤ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٣ بالأهلي كلًّا من أحمد عبدالظاهر مدربًا عامًّا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون، طبيب الفريق، وعبدالحميد حسين أخصائي التدليك.