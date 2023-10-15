ماذا سيفعل مقدم طلب حج القرعة ومعه مرافق وما هي الأوراق المطلوبة؟

الكثير من المصريين ينتظرون موعد التقديم لطلبات حج القرعة التي تجريها وزارة الداخلية المصرية كل عام وما إن يتم الإعلان عن تلقي الطلبات لحج القرعة يتسارع الكثير منهم للتقديم بأوراقهم في طلبات حج القرعة ولكن هناك بعض الأشخاص من كبار السن وذوي القدارات الخاصة اللذين يحتاجون إلى مرافق لهم.

ترصد بوابة الوفد الإلكترونية الأوراق المطلوبة للمرافق لمقدم طلب حج القرعة:

فى حالة وجود مرافق يوقع بجوار توقيع مقدم الطلب مع مراعاة سداد الرسوم المقررة، ويرفق بنموذج طلب الحج الورقى صورة بطاقة الرقم القومى "السارية الصلاحية" بعد الاطلاع على أصل البطاقة ويدرج الرقم القومى بطلب الحج.

كما يجب مراعاة التأكيد على إرفاق الإقرارات وصور المستندات المطلوبة لكل حالة مع نموذج طلب الحج.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية قد أعلنت عن بدء قبول طلبات التقدم لأداء حج القرعة هذا لعام 2024 وذلك بداية من يوم 21 أكتوبر وحتى 6 نوفمبر من خلال أي مركز أو قسم شرطة من دون الالتزام بمحل الإقام لاختيار قسم الشرطة المراد التقديم فيه، أو من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية عبر شبكة الإنترنت واختيار قسم الإدارة العامة للشئون الإدارية https://hij.moi.gov.eg).