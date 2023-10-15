أسماء المتقدمين الراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن أسماء من لهم حق دخول الاختبار الشفوي من المتقدمين لمسابقة الراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة على بند التحسين من خريجي دور مايو 2023م، وذلك بمسجد النور بالعباسية في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وأوضحت الأوقاف، أنه لن يُمسح بدخول الاختبار إلا بإحضار صورة بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية، وصورة المؤهل مع الاطلاع على الأصل، وصورة شخصية حديثة، وذلك على النحو التالي:

وزارة الأوقاف المصرية



السبت الموافق 21 /10/ 2023م

م الاســـــــــــــــــــــــم المديرية

1. محمد محمد عبد الرسول متولي الديب البحيرة

2. أحمد عادل إبراهيم أبو نعامة الغربية

3. مصطفى فرحات عبد اللطيف يونس المنوفية

4. عبد الله عطا الطوخي حسانين القليوبية

5. حميد عزت أحمد محمد سوهاج

6. أحمد الشحات محمد نور الدين القليوبية

7. عبد العزيز محمد طلبة إبراهيم الدقهلية

8. سيد أحمد سيد عبد الرحمن المنيا

9. محمد عاطف حمدي علي المنيا

10. أشرف محمد محمد إبراهيم الفوي البحيرة

11. هشام مسعود عبد الله علي الجيزة

12. أحمد محمد عبد الله محمد الجيزة

13. أحمد محمد أحمد فهيم المنوفية

14. أحمد عبد الرازق عبد العليم عبد الحليم البحيرة

15. أحمد محمود عبد القادر محمد سوهاج

16. السيد فايز عطا إبراهيم القليوبية

17. إبراهيم أحمد إسماعيل حمادة المنوفية

18. فهد ممدوح محمد عبد الحميد الجيزة

19. علي محمد بسطويسي علي حسن البحيرة

20. أحمد هاني عبد ربه بكري بني سويف

21. صبري محمد إبراهيم عبد الرحمن البحيرة

22. إسلام محمد رمضان محمد بني سويف

23. محمد مصباح عبد السلام أحمد الشرقية

24. محمود محمد محمود محمد الأقصر

25. عمار محمد رمضان نعمة الله البحيرة

26. أحمد ياسر عبدالستار البابلي المنوفية

27. عبد الرحمن محمد يوسف عقدة المنوفية

28. محمد كرم جاد عبد المجيد قنا

29. إبراهيم إبراهيم عبدالفتاح الخولي الغربية

30. طه أحمد إمام عرفات القليوبية

31. محمود حامد إمام عبد العزيز المنوفية

32. محمد فرغلي مجلي أحمد صادق الأقصر

33. فراج مفرح سلامة محمد القليوبية

34. علي حسن مظهر حسن بني سويف

35. محمد أسامة محمد أبو الفتوح الصواف الغربية

36. أحمد فتحي عبد العزيز الجمل دمياط

37. أحمد فوزى عبد العليم راتب الشرقية

38. محمد عبد الرحمن فهمي عبدلي قنا

39. محمد عبد الشافي فرحات أبو زيد

البحيرة

الأحد الموافق 22 / 10 /2023م

م الاســـــــــــــــــــــــم المديرية

1. أحمد رضا محمد مغازي الشرقية

2. محمد هادي محمد الهنى الغربية

3. علي منصور خليفة عبد السلام قنا

4. عبد الله أحمد النبوي أحمد كفر الشيخ

5. محمد محمود فتوح شحاتة الغربية

6. جميل أنور جميل الشريف المنوفية

7. محمد عبد الرازق محمود عبد الباري البحيرة

8. عماد محمود إبراهيم قطب البحيرة

9. محمود إسماعيل سليمان إسماعيل الدقهلية

10. إسماعيل بكر عبد السلام عبد التواب الدقهلية

11. نادر حسب الله عبد الحميد عبد الغني أسوان

12. عاصم محمد الهادي عبد المجيد الشرقية

13. أحمد رضا عبد الظاهر عبد الحليم المنيا

14. أسامة شريف أحمد كامل محمد الإسكندرية

15. محمود أمين عثمان محمد القاهرة

16. طارق أحمد فرج عوض السبع الدقهلية

17. أحمد سعيد محمد السعدني المنوفية

18. خليل جمعة خليل فودة البحيرة

19. عبد اللطيف غانم محمد رضوان الأقصر

20. إبراهيم عاطف أحمد السقيم الغربية

21. شعبان بخوري عبد العظيم بخوري القليوبية

22. محمد حمدي فؤاد علي المنيا

23. محمد محمد عبد الوارث البنا المنوفية

24. عصام سيد عبد الله محمود بني سويف

25. أحمد جمال السيد مصطفي هلال الدقهلية

26. محمد أحمد قنديل عابدين البحيرة

27. محمد فتحي عبدالله محمد قابيل الغربية

28. عمرو عماد بدري علي الأقصر

29. عيد عيد محمد عطية القليوبية

30. عمرو ناصر عبدالعزيز سويلم المنوفية

31. علي رمضان المتولي أحمد العشري الدقهلية

32. محمد مصطفى عبد الموجود إبراهيم أسيوط

33. أحمد عيد عبد الحميد فرج الجمال البحيرة

34. زياد صبري محمد رمضان فرحات المنوفية

35. محمد جاد الكريم حامد جابر أسيوط

36. حمزه حامد مصطفى المرحومي الغربية

37. علاء عبد الفتاح عبد الغفار الشرقية

38. محمد مسعد محمد عبد الله القليوبية

39. أحمد جاد الله الصاوي عبد الهادي المنوفية

الاثنين الموافق 23 /10 /2023م

م الاســـــــــــــــــــــــم المديرية

1. محمد بيومي عبد الله بيومي الشرقية

2. أحمد محمد علي رجب المنوفية

3. محمد أحمد محمد أحمد الشرقية

4. محمد فوزي حسن محمود الشرقية

5. سامح مصطفى شلقامي بني سويف

6. عبد الله أحمد محمود أحمد أسوان

7. أحمد محمد محمد ابراهيم أبو النصر القليوبية

8. مصطفى علي محمود نبايل المنوفية

9. علي محمد محمود محمد عبد الله قنا

10. أنس محمود عبد المحسن إبراهيم حافظ البحيرة

11. زياد محمد مرزوق مغاوري المنوفية

12. علي وهب الله علي يوسف القليوبية

13. إسماعيل أبو النور اليمني أحمد قنا

14. محمد إبراهيم عبد الرحيم صالح المنيا

15. سعيد محمد عبدالعظيم خليل الفيوم

16. سعد جمعة سعد محمد بهنسي كفر الشيخ

17. أحمد محمد علاء الدين أحمد أسيوط

18. ربيع بدري عبد المقصود حسين أسوان

19. يوسف عبد الله طه عيد أبو صيام البحيرة

20. طه محمد محمد علي الدقهلية

21. زياد محمد يوسف عبده يوسف دمياط

22. زهير رضا السيد محمد شاهين القاهرة

23. ضياء الدين ناصر عبد العال أبو الحسن

الوادي الجديد

24. محمد جمال الدين محمد حماد الدقهلية

25. تمام جمال أحمد همام سوهاج

26. عبد الغفور محمد صديق أحمد أسيوط

27. إسلام عصام سالم محمد القليوبية

28. أحمد محمد عبد المرضي عبد السلام القليوبية

29. عبد الرحمن شعبان محمد عويس بني سويف

30. إبراهيم زغلول عويس محمد بني سويف

31. حسن أبو المعارف حسن محمد الأقصر

32. على جبر على محمد البربري كفر الشيخ

33. أحمد محمد علي الجوهري المنوفية

34. حمادة فراج محمد أبو زيد الأقصر

35. محمد عدلي عبدالله زوام الوادي الجديد