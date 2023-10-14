الأوقاف: انطلاق برنامج بناء الأئمة الثقافي غدًا الأحد بــ11 مديرية

أعلنت وزارة الأوقاف، انه ينطلق برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات للأسبوع الثاني على التوالي بــ11 مديرية على النحو التالي:

1. مديرية أوقاف البحر الأحمر بندوة تثقيفية بمسجد الميناء بالغردقة.

2. مديرية أوقاف الفيوم بندوة تثقيفية بديوان عام المحافظة.

3. مديرية أوقاف أسوان بندوة تثقيفية بالمسجد الجامع بمدينة أسوان.

4. مديرية أوقاف الأقصر بندوة تثقيفية بقاعة مركز شباب السلام بإسنا يليها زيارة لمعبد إسنا.

5. مديرية أوقاف بورسعيد بندوة تثقيفية بكلية التجارة بجامعة بورسعيد.

6. مديرية أوقاف السويس بندوة تثقيفية بمسجد الشهيد سعيد عبد الوهاب الرخاوي بمدينة السويس.

7. مديرية أوقاف الإسماعيلية بندوة تثقيفية بقاعة مناسبات مسجد الشهداء بمدينة الإسماعيلية.

8. مديرية أوقاف الغربية بندوة تثقيفية بالمدرج الكبير بكلية أصول الدين والدعوة بطنطا.

9. مديرية أوقاف الوادي الجديد بندوة تثقيفية بمسجد ناصر بالخارجة.

10. مديرية أوقاف جنوب سيناء بندوة تثقيفية بمجلس مدينة سانت كاترين وزيارة لمعالم كاترين.

11. مديرية أوقاف القليوبية بزيارة لمركز شباب الأحراز بشبين للتعرف على مشروعات (حياة كريمة).

يأتي ذلك، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير، وتفعيلًا لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات.

وزيرا الأوقاف والتعليم يكرمان الفائزين بالمسابقة الثقافية

كرَّم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الفائزين في المسابقة الثقافية المشتركة بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تم تكريم (74) فائزًا في فروع المسابقة المختلفة: القيادات التعليمية ، والمعلمين ، والإداريين والأخصائيين ،وأولياء الأمور ، وطلاب المراحل التعليمية : الابتدائية ، والإعدادية ، والثانوية، والتي بلغ عدد المتسابقين فيها (134769) متسابقًا، في حين بلغ عدد الفائزين بها (74) فائزًا ، وبلغ مجموع جوائزها (97500) جنيه، اليوم السبت 14 أكتوبر 2023م بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر.



وفي كلمته رحب وزير الأوقاف بمعالي ‏أ.د/ رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والحضور جميعًا، مقدمًا خالص الشكر والتقدير لمعالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لتلبية الدعوة، مبينًا أن الإمام والمعلم لا يستغنيان عن اللغة العربية وآدابها، موضحًا أن التعليم اللاصفِّي القائم على الأنشطة الثقافية والرياضية وغيرها يسهم في تكوين شخصية الطالب بما لا يقل عن الجانب الأكاديمي الصَّفِّي، فالأنشطة التطوعية واللاصفية والرياضية من أهم عوامل بناء الشخصية والتميز الثقافي لها، فهي تشغل الطالب بما يفيده وتحصنه من الوقوع في براثن التطرف وغير ذلك، مشيرًا إلى أن مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الأخير تناول الحديث عن الفضاء الإلكتروني وناقش أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني، والذي أكد على أن هذه الأنشطة هدف استراتيجي يجب اغتنامها.

موضحا أن الوزارة أعدت برنامجًا للأئمة للبناء الثقافي لهم والذي يجوب جميع المحافظات للوقوف على ما يتم على أرض الواقع في مصرنا الحبيبة، مؤكدًا على أهمية الرحلات المدرسية للوقوف على انجازات الدولة والتعرف على مواطن الجمال فيها.

مشيرا إلى أن ما يتم رسمه من صورة في ذهن الطفل عن المناطق الأثرية والحضارية والتاريخية وزيارة معالم بلدنا تسهم في بناء ثقافة لا يمكن أن تبنيها الثقافة الأكاديمية منفردة.

وأكد وزير الأوقاف أن خدمة الدين في قيام كل بمهمته وإتقان عمله، مشيرا إلى أن ما جاء في القرآن الكريم في شأن العلم جاء عامًّا قال (سبحانه): "يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ" وقال (صلى الله عليه وسلم): "مَنْ سَلَكَ طَريقا يَبْتَغي فيه عِلْما سَهَّل الله له طريقا إلى الجنة" فكلمة العلم جاءت نكرة لتعم أي علم، وأضاف وزير الأوقاف أننا على استعداد لمواصلة عقد الدورات التثقيفية المشتركة لمعلمي التربية الدينية، مؤكدًا أن الدين الصحيح جزء من الحل وليس جزءًا من المشكلة، فإن لم نُعلم أولادنا الصواب اختطفهم أهل الباطل.

وفيما يخص المسابقة أكد وزير الأوقاف أن موضوعات المسابقة تم اختيارها بعناية في كل فرع من أفرع المسابقة، فكل مجموعة تم اختيار ما يناسبها، كما حرصت الوزارة على توفير الكتب بأسعار مخفضة بالهيئة المصرية العامة للكتاب، وأكد أنه سيتم رفع المكافأة في المسابقة الجديدة في المستوى الأول من كل فرع بزيادة ألف جنيه.

