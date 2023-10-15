حادث مروري يصيب فتاتان بكسور وكدمات بالجيزة

تعرضت فتاتان لكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث تصادم سيارة مسرعة أثناء محاولتهما عبور الطريق في منطقة الصف بمحافظة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



كانت غرفة النجدة قد تلقت، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.



وتبين أثناء محاولة فتاتين مرور الطريق صدمتهما سيارة مسرعة، مما تسبب في إصابتهما، ونقلا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، فيما تمكنت القوات من ضبط السيارة والسائق المتسبب في الحادث.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:



- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.