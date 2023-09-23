وفاة شخصين وإصابة 40 آخرين.. البحيرة في قبضة حوادث الطرق اليوم

سيطرت حوادث الطرق اليوم على محافظة البحيرة، حيث العديد من الجثمان على الطرق السريعة والإصابات التي شهدتها المحافظة اليوم والنذيف على الاسفلت، وفي الأسطر التالية تعرض "بوابة الوفد" لكم هذه الحوادث.

لقى شخص مصرعه وأصيب 21 آخرون بكسور وجروح وكدمات مختلفة إثر وقوع عدة حوادث سير بمركز وادى النطرون بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع شخص وإصابة 14 آخرين بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدولى العلمين الصحراوى دائرة مركز وادى النطرون.

كما أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، وأصيب كذلك شخصين بكسور وجروح وكدمات مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى بدائرة مركز وادى النطرون.

وتم نقل كافة المصابين إلى مستشفى وادى النطرون المركزى لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث.

تقدم أجهزة وزارة الداخلية، مجهودات ضخمة للحفاظ على المواطنين، حيث قدمت الإدارة العامة للمرور إرشادات للتعامل مع هطول الإمطار أثناء قيادة السيارات، تجنبًا لوقوع أي حوادث وسقوط مصابين.

وتضمنت توصيات الإدارة العامة للمرور:

1- السير بسرعات منخفضة نظرًا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار.

2- التحكم في عجلة القيادة للسيارات جيدًا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا.

3- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

4- تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.

5- استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

6- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.

7- تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث.

8- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كيلومترات فى السرعة من "40 - 50 مترًا" بسرعة 100 كم.

9- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

10-تجنب السرعات الجنونية اثناء القيادة على الطرق.

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