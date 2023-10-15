عبدالسند يمامة: الوفد يترقب بمزيد من القلق ما يحدث فى الأراضى المحتلة

رئيس الوفد يطالب بضبط النفس واللجوء إلى المفاوضات حقناً للدماء

حان الوقت ل إنهاء الصراع العربى ـ ال إسرائيل ى و إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس

يجب على المجتمع الدولى تسهيل وصول المساعدات للمحاصرين فى غزة

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، أن حزب الوفد يترقب بمزيد من القلق ما يحدث من انتهاكات إسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، مطالباً جميع الأطراف بضبط النفس واللجوء إلى المفاوضات حقناً للدماء وقف زيادة التوتر فى المنطقة.

وطالب رئيس الوفد الدول المعنية وعقلاء العالم بالتدخل بصورة عاجلة لفرض وقف إطلاق النار والانتهاكات وبدء مفاوضات عادلة لوضع تصورات نهائية لحل إقامة الدولتين وفقاً لحدود 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وطالب الدكتور عبدالسند يمامة المجتمع الدولى بسرعة التدخل وفرض ممرات آمنة لوصول المساعدات إلى المحاصرين فى الأراضى المحتلة، خاصة الأدوية والأغذية وتأمين المعابر لوصول الإمدادات الطبية.

وقال رئيس الوفد إن القضية الفلسطينية تتمتع بمكانة كبيرة لدى المصريين بشكل خاص، كما أنها قضية تهم أكثر من مليار مسلم وعربى حول العالم، وأن الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين يتمتع بقداسة وتقدير لدى المسلمين جميعاً.

وأعرب الدكتور عبدالسند يمامة عن أمله فى أن يكون الوقت قد حان لإنهاء الصراع العربى- الإسرائيلى الذى امتد لعقود طويلة، فقدت خلاله الأمة خير شبابها وعاشت المنطقة بأكملها على فوهة براكين من الغضب وبحور من الدماء.

وحذر رئيس الوفد من أن الأمن القومى المصرى خط أحمر، وأن مصر لم ولن تقبل المساس بسيادة أراضيها تحت أى ظرف من الظروف وبأى طريقة، مؤكداً أن مصر ستبقى الشقيقة الكبرى الداعمة للأشقاء العرب والراعية للسلام فى المنطقة.