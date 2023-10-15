غزل المحلة يخوض مرانه الخيتامي قبل التوجه للقاهرة استعدادًا لمباراة وي

خاض الفريق الأول بنادي غزل المحلة مساء اليوم مرانه الأساسي الأخير قبل مباراة الاتصالات في الجولة الرابعة من دوري المحترفين .

وقرر الكابتن خالد عيد المدير الفني للفريق الأول إجراء تمرينه خفيفة ظهر الغد على ستاد غزل المحلة قبل التوجه للقاهرة.

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يتابع المهندس وليد خليل رئيس مجلس الإدارة تدريبات الفريق على ستاد غزل المحلة قبل مباراة وي في الجولة الرابعة من دوري المحترفين.

وفي سياق آخر , أخطرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكـرة القدم نادي غزل المحلة بتعديل موعد مباراة الفريق أمام وي لتقام السـاعة السادسـة والنصف مساءً بدلاً من الرابعـة عصراً يوم الثلاثاء المقبل على ستـاد السلام بالقاهرة

ويواجه غزل المحلة فريق المصرية للاتصالات في السادسة والنصف مساء الثلاثاء على ستاد السلام بالقاهرة.