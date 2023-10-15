وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان يكشف عن كلمة السر لحل الأزمة الفلسطينية (فيديو)

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إننا نعيش مرحلة شديدة الاضطراب بسبب الأحداث التي تشهدها المنطقة ،معقبًا:" محظوظين بالرئيس السيسي القوي الأمين الخائف على بلده وقوي في نفس الوقت".

وأضاف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء اليوم ،: الرئيس السيسي أعلن من قبل عن الخط الأحمر سرت الجفرة في ليبيا وبعده كان هناك صفر أحداث ولم يتقدم أحد صوب الحدود مع مصر، معقبًا: "كلمة الخط الأحمر مع الرئيس السيسي يعني تنفيذ مش كلام".

مصر كلمة السر في المعادلة الصعبة وبوابة الحل للأزمة الفلسطينية:

وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: “مصر كلمة السر في المعادلة الصعبة ودورها الإقليمي وقوتها الناعمة وعلاقاتها القوية والممتدة عالميًا هي بوابة الحل للأزمة الفلسطينية”.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر حرصت منذ سنوات طويلة جدًا منذ اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل على القيام بدور إيجابي جدًا جدًا في كل الأزمات التي اشتعلت.

وتابع "السيسي" خلال حديثه مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بيلنكن، اليوم، أن هناك خمس جولات من الصراع ما بين قطاع غزة وما بين إسرائيل نتج عنها سقوط مدنيين من الجانبين وأي تأخير في حسم وإيجاد حل لهذه الأزمة سيترتب عليه سقوط المزيد من الضحايا، معقبًا: "مصر تبذل أقصى جهد لاحتواء الموقف في غزة"

وأشار إلى أن الأزمة الحالية بشأن غزة هي أزمة كبيرة جدًا، معقبًا: "رد فعل إسرائيل يتجاوز حق الدفاع عن النفس، ويصل إلى حد العقاب الجماعي"، مستطردًا:"ما حدث منذ 9 أيام كان كثيرًا وصعبًا، ونحن ندين ذلك، لكن لا بد أن هناك حالة من تراكم الغضب والكراهية ترتبت على مدار أكثر من 40 عامًا".

وواصل السيسي، أنه: "لا يوجد أفق لإيجاد حل للقضية الفلسطينية تعطي أملًا للفلسطينيين"، مضيفًا: "مصر تبذل جهودًا لاحتواء الموقف في غزة، وعدم دخول أطراف أخرى للصراع".

العدوان على غزة:

ولليوم التاسع على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة حيث هدد قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المستشفى الكويتي، وسط مدينة رفح الفلسطينية بالقصف، مطالبًا بإخلائه.

وأفادت مصادر في قطاع غزة بأن إدارات المستشفيات ترفض الاخلاء، لأن بداخل المستشفى أعدادًا كبيرة من الجرحى والمصابين، وبعضهم بحالات حرجة وخطيرة، وعلى التنفس الاصطناعي، وفي حال تم إخلاء المستشفى تصبح هذه الحالات عرضة للموت، لذلك آثرت إدارة المستشفى الكويتي أن تبقى بين المرضى والجرحى والمصابين على أن تخليه.