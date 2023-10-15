الشباب والرياضة تُعلن شروط الالتحاق بالبرنامج القومي لتنمية الصعيد والمحافظات الحدودية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني '' الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية " ، عن شروط الالتحاق بالبرنامج القومي لتنمية الصعيد والمحافظات الحدودية في نسخته الرابعة ، بمشاركة 13 محافظة ، بواقع 8 محافظات لــ« صعيد مصر » [ الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان ] و 5 محافظات حدودية [ الوادي الجديد – البحر الأحمر – مطروح – شمال سيناء – جنوب سيناء ] ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

وجاءت الشروط والمعايير للالتحاق بالبرنامج كالتالي:

• المرحلة العمرية للمشارك /ة من 18 لــ 35 عامًا .

• ان يكون المشارك من ابناء المحافظة التي سيتم تنفيذ المبادرة بها .

• عدم المشاركة في النُسخ الثلاثة السابقة من البرنامج .

• عدم التقدم بفكرة المبادرة من خلال أي برنامج مبادرات داخل الوزارة .

• آخر موعد للتسجيل 25 أكتوبر الجاري .

• في حالة قبول الاستمارة الخاصة بك يتم الرد من خلال (الايميل أو رقم الواتس) المسجل على الاستمارة لحضورك المعسكر التدريبي الخاص بالبرنامج ومعرفة كافة تفاصيل المرحلة القادمة .

• التسجيل من خلال الرابط التالي :

https://forms.office.com/r/LMWXCiAJGq

من جانبه : أكد الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ، أن النجاحات التي حققتها النسخ الماضية من البرنامج تضاعف المسؤولية

لمواصلة النجاح وتقديم نسخة جديدة ومتميزة نحو تنمية القدرات التنموية لدى الشباب والشابات من أبناء محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية لإبتكار وتنفيذ مبادرات مجتمعية ، حيث استهدفت النسخ الــ 3 الماضية مشاركة 109566 ألف مشارك /ة بواقع إيجابي نحو تنفيذ 60 مبادرة مجتمعية وتكريم أفضل 10 مبادرات رائدة وحصول الفائزين علي جوائز مالية قيمة .

وأشار " صبحي " إن هناك رؤية واستراتيجية مستدامة في ذهنية “الجمهورية الجديدة” نحو تنمية الصعيد والمحافظات الحدودية ومنحهم دفعات متتالية من طاقات التنمية، حتى تكون لهذه الطاقات أبعاد وآليات محدد، في سياق خطة مصر 2030، وهو ما يظهر جليا في تتبع تعدد زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الي الصعيد والمحافظات الحدودية ، فضلًا عن ترقب أثرها بشكل مباشر عبر المشروعات النوعية التي تنفذ في تلك المحافظات، وهو الأمر الذي يبدو للمتابعين مسار استراتيجي في إطار مستقبلي .

