محافظ القليوبية يُتابع الالتزام بتطبيق مبادرة تخفيض السلع الغذائية بشبين القناطر

تفقدَّ عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، عددًا من السلاسل التُجارية وتابع التزام التجار بعرض السلع بكميات وفيرة وبالأسعار المُتفق عليها بالمبادرة، حيث وصلت أسعار لتر لبن جهينة إلى ٣٤جنيها بدلاً من ٤٠جنيها، فيما وصلت أسعار الأجبان دومتي الـ٥٠٠جرام إلى ٣١جنيها بدلاً من ٣٧جنيها، وأسعار جبنة عبور لاند عبوة الـ٥٠٠جرام إلى ٣٠جنيها بدلاً من ٣٥جنيها، فيما بدأت أسعار السكر بداية من ٢٤جنيها:٢٧جنيها بدلاً من ٣٥جنيها، وسجل كيلو أرز الضحى عبوة الـ١كيلو إلى ٢٨جنيها بدلاً من ٣٦جنيها، فيما بدأت أسعار أنواع الأرز الأخرى إلى ٢٣جنيها، وبدأت أسعار الدقيق الضحى بعبوة الـ١كيلو إلى ٢٢,٥جنيه بدلاً من ٣٠جنيها، وبدأت أسعار الزيت الخليط ٤٠جنيها وكيلو الفول المدمس ٢٠حنيها والعدس الأصفر والأسود ٣٨ جنيها.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالمتابعة الدائمة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بشأن تطبيق مبادرة تخفيض السلع الغذائية والأساسية بنسب تتراوح من ١٥ إلى ٢٥%، بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بكميات وفيرة وأسعار مخفضة تتناسب معهم.

وأكدَّ محافظ القليوبية، أن جميع أجهزة الدولة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على التصدي بقوة لمواجهة غلاء الأسعار وتوفير كل السلع الغذائية الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة، مُعلناً تأكيده بأن المحافظة حريصة على تحقيق التعاون مع الجهات المختلفة لتنفيذ مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، لافتاً إلى أن كافة السلع متوفرة بكميات تفي وتُلبي احتياجات المواطنين.

وشددَّ الهجان، على رؤساء المُدن والمراكز والأحياء، باستمرار التنسيق مع مباحث ومديرية التموين وجهاز حماية المُستهلك وجميع الأجهزة المعنية، بمتابعة الأسواق والمحال التُجارية بشكل يومي والتأكُد من توافر كافة السلع الغذائية وبالأسعار المُحددة من قبل الحكومة حفاظاً على حقوق المواطنين.