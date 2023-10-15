مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس خلال تعاملات، اليوم الأحد، منخفضاً بنحو 43.36 نقطة ليقفل عند مستوى 10542.86 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3.8 مليارات ريال.

الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 153 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 122 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى أسوق الأسهم السعودية : الصقر للتأمين، وعذيب للاتصالات، وأنابيب، ولومي، والبحري الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات فيبكو، واليمامة للحديد، وسيرا، وإكسترا، وباتك الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و3.32% .

فيما كانت أسهم شركات فى أسوق الأسهم السعودية : أرامكو السعودية، والباحة، وأديس، وشمس ، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وأديس، وعذيب للاتصالات، والراجحي، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال تعاملات، اليوم الأحد، منخفضًا 71.87 نقطة ليقفل عند مستوى 22060.28 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 12.7 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 700 ألف سهم.

الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض

الأسهم الكويتية

أغلقت أسواق الأسهم الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد، على انخفاض مؤشرها العام بـ53.91 نقطة ليصل إلى 6568.98 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.81% جراء تداول نحو 138.8 مليون سهم عبر 8217 صفقة نقدية بقيمة 28.5 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس فى أسواق الأسهم الكويتية بنحو 46.99 نقطة ليغلق عند مستوى 5433.66 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.86% من خلال تداول 66 مليون سهم نفذت عبر 3270 صفقة نقدية بقيمة 6.5 ملايين دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الأول فى أسواق الأسهم الكويتية بنحو 58.08 نقطة لينهي تداولاته عند 7180.93 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.80% من خلال تداول 72.8 مليون سهم عبر 4947 صفقة بقيمة 22 مليون دينار.

الأسهم البحرينية تغلق تعاملاتها على انخفاض

الأسهم البحرينية

أغلق مؤشر الأسهم البحرينية العام خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد، عند مستوى 1,943.22 نقطة بانخفاض بلغ قدره نحو 2.47 نقطة عن معدل الإقفال السابق.

كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 724.93 نقطة بانخفاض بلغ قدره نحو 2.99 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى الأسهم البحرينية نحو مليونًا و885 ألفًا و319 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 402 ألف و543 دينارًا بحرينيًّا نفذت من خلال 67 صفقة.