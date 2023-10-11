الأسهم الأمريكية ترتفع مع تراجع عوائد سندات الخزانة

فتحت المؤشرات الرئيسية في أسواق الأسهم الأمريكية (وول ستريت) على ارتفاع خلال، اليوم الأربعاء، مع استمرار تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية، في حين يقوم المستثمرون بتقييم أحدث بيانات التضخم ويترقبون محضر اجتماع السياسة النقدية الأحدث لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

الأسهم الأمريكية

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 82.90 نقطة، أو بنسبة ارتفاع 0.25% عند الفتح، ليصل إلى مستوى 33822.20 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز الذى يضم أكبر 500 شرمة فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 8.35 نقطة، أو بنسبة 0.19%، ليصل إلى مستوى 4366.59 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا فى أسواق الأسهم الأمريكية بنحو56.37 نقطة، أو بنسبة 0.42%، ليصل إلى مستوى 13619.21 نقطة عند الفتح.

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية متأثرة بالصراع في الشرق الأوسط

الأسهم الخليجية

تباين أداء أسواق الأسهم في الخليج خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، وسط تحول في تصريحات صناع القرار في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) تميل نحو خفض معدلات الفائدة، في حين يراقب المتعاملون تطورات الصراع بين المسلحين الفلسطينيين وإسرائيل.

ارتفع مؤشر الأسهم القطرية للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 1.7% مع صعود معظم أسهمه. وارتفع سهم مصرف قطر الإسلامي 2.1% وقفز بنك قطر الوطني 5.3%.

وقال بنك قطر الوطني، أكبر بنك خليجي من حيث الأصول، أمس الثلاثاء إنه حقق ارتفاعا في صافي أرباح الربع الثالث بنحو 8% بدعم من نمو القروض.

وأوقف مؤشر الأسهم فى دبي القياسي خسائر جلستين وأغلق مرتفعا 0.8% مدعوما بمكاسب في قطاعي التمويل والمرافق مع ارتفاع سهم إعمار العقارية 2.3% وارتفاع سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) 4.6%.

وقفز بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارة، 2.3%.

وتعافى مؤشر الأسهم فى أبو ظبي القياسي من سلسلة خسائر استمرت خمس جلسات وأغلق مرتفعا 0.4% مع ارتفاع شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع 3.5% وارتفاع الدار العقارية 2.5%.

وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية منخفضا 0.6% متأثرا بخسائر في جميع القطاعات مع انخفاض سهم شركة النفط الكبرى أرامكو السعودية 1.3% وانخفاض سهم اتحاد عذيب للاتصالات 3.1%.

لكن أسهم شركة أديس القابضة السعودية للتنقيب عن النفط والغاز المدرجة حديثا في السوق السعودية أغلقت عند 17.54 ريال (4.68 دولار) لتقفز 30% عن سعر الطرح العام الأولي البالغ 13.50 ريال للسهم.

وكانت أديس قد جمعت 1.22 مليار دولار في طرح عام أولي الشهر الماضي.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.4% متأثرا بانخفاض سهم البنك التجاري الدولي 1.7% وتراجع سهم المصرية للاتصالات 2.5%.

وواصل المستثمرون مراقبة تطورات الصراع في الشرق الأوسط حيث قصفت طائرات حربية إسرائيلية اليوم الأربعاء قطاع غزة عدة مرات قبل هجوم بري محتمل على القطاع الساحلي الفلسطيني.