"ESTA" تنظم برنامجا تدريبيا للعاملين ببنك المشرق...وتكرم خريجي الجمعية

25 مستفيدا من البرنامج

تنظم الجمعية المصرية للمحللين الفنيين "ESTA" برنامجا تدريبيا للعاملين ومسئولي إدارات أسواق المال ببنك المشرق الاماراتي حول اساسيات التحليل الفني.

قال محمد يونس رئيس مجلس إدارة الجمعية أن البرنامج التدريبي يستمر لمدة شهر تقريبا، ويضم عدد من المحاضرات للعاملين والمسئولين بالبنك، بهدف تدريب وتأهيل الكوادر العاملة بإدارات البنك خاصة المرتبطة بسوق المال.

أضاف "يونس" في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن عدد المستفيدين من البرنامج 25 موظفا ومسئولا، وتبدأ المحاضرات اليوم "الأحد" 15 أكتوبر2023، بواقع 5 محاضرات خلال الشهر.

أشار" يونس" إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تقدمها الجمعية للبنوك العاملة في السوق المحلي سواء الوطنية او الخاصة المصرية والأجنبية.

من ناحية أخرى قامت الجمعية مساء أمس السبت 14\10\2023 بعقد عموميتها لمناقشة القوائم المالية للجمعية، والتي حققت خلالها فائضا يصل إلى 372 ألف جنيه، وهو نفس فائض العام السابق عليه.

كما قامت الجمعية بتكريم الدفعة الجديدة الحاصلة على المستوي الثالث من الجمعية وعددهم33 طالبا، الحاصلين على دبلومة احتراف التحليل الفني الخاص بالجمعية، بالإضافة إلى الحصول على شهادة المحلل الفني المعتمد دوليا من الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين.