البلوجر نجلاء البلوشي فنانة وصانعة محتوى

نجلاء البلوشي، بلوجر عمانية شابة، استطاعت أن تكسر الحواجز وتصنع لنفسها اسمًا في عالم صناعة المحتوى على المنصات الاجتماعية.

واحترفت نجلاء البلوشي صناعة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي خاصة تيك توك وانستغرام.

ما وراء الستار

وشاركت نجلاء البلوشي مؤخرًا في مسرحية "ما وراء الستار"، وكانت هذه المشاركة بمثابة خطوة جديدة في مسيرة نجلاء المهنية، حيث أظهرت موهبتها في التمثيل.

وحول مشاركتها في المسرحية تقول نجلاء البلوشي: كنت متحمسة للغاية للمشاركة في هذه المسرحية، لأنها كانت تجربة جديدة بالنسبة لي، لقد تعلمت الكثير من هذه التجربة، وأعتقد أنها ساعدتني على تطوير مهاراتي في التمثيل.

صناعة المحتوى:

تحدثت نجلاء البلوشي أيضًا عن صناعة المحتوى على المنصات الاجتماعية، وقالت: "صناعة المحتوى ليست بالأمر السهل، ولكنها ممتعة للغاية، أحب أن أشارك متابعي قصتي وتجاربي، وأعتقد أن هذا هو ما يجعلني مختلفة عن الآخرين.

نجلاء البلوشي عن طموحاتها:

وأعربت نجلاء البلوشي عن طموحاتها في المستقبل، وقالت: "أطمح إلى أن أصبح ممثلة محترفة، وأريد أن أشارك في المزيد من الأعمال الفنية، كما أريد أن أستمر في صناعة المحتوى، وأريد أن أكون مصدر إلهام للآخرين.