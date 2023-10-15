البلوجر ريان الحاج تقدم بعض النصائح لصناعة المحتوى

قدمت البلوجر ريان الحاج بعض النصائح لصناعة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي خاصة تيك توك وانستغرام، مشيرة إلى ضرورة التفاعل مع الأحداث اليومية كونه أمرًا مهمًا لجذب انتباه المستخدمين وزيادة التفاعل مع حسابك.

وقالت البلوجر ريان الحاج، إن من أبرز النصائح اختيار موضوعًا أو اهتمامًا محددًا، حيث من المهم أن تركز على موضوع أو اهتمام محدد عندما تقوم بإنشاء محتوى على منصات التواصل الاجتماعي خاصة "تيك توك وانستغرام"، مؤكدة أن ذلك سيساعد في جذب جمهور مهتم بما تقدمه.

تابعت: على سبيل المثال، إذا كنت مهتمًا بالطعام، يمكنك إنشاء مقاطع فيديو عن الوصفات أو مراجعات المطاعم. أو إذا كنت مهتمًا بالسفر، يمكنك إنشاء مقاطع فيديو عن الرحلات أو نصائح السفر.

وأكدت البلوجر ريان الحاج، على ضرورة أن يكون المحتوى إبداعيًا وفريدًا، لأن هناك الكثير من المنافسة على تيك توك وانستغرام، لذلك من المهم أن تكون إبداعيًا وفريدًا في محتواك، وهذا سيساعد في التميز عن الآخرين، ويمكن استخدام مقاطع الفيديو أو الصور أو النصوص أو مزيج من الثلاثة، كما يفضل أيضًا استخدام المؤثرات الصوتية أو الرسوم المتحركة لإضافة لمسة فريدة إلى المحتوى.

وشددت البلوجر ريان الحاج على ضرورة أن تكون متفاعلًا مع متابعيك على تيك توك وانستغرام، لأن ذلك سيساعد في بناء علاقات مع الجمهور وزيادة التفاعل، كما يمكن الرد على تعليقات المتابعين والأسئلة التي يطرحونها، والاستجابة للتعليقات على مقاطع الفيديو الخاصة.

كما نصحت بالتفاعل مع الأحداث اليومية، ويمكن أيضًا التفاعل مع الأحداث اليومية في مقاطع الفيديو الخاصة بك، وهذا سيساعدك في جذب انتباه المستخدمين وزيادة التفاعل، وعلى سبيل المثال، إذا حدث حدث كبير في العالم، يمكنك إنشاء مقطع فيديو يناقشه، أو إذا كان هناك اتجاه جديد على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكنك إنشاء مقطع فيديو يشارك فيه.

وقدمت البلوجر ريان الحاج بعض الأمثلة لكيفية التفاعل مع الأحداث اليومية على تيك توك وانستغرام:

إذا كان هناك حدث رياضي كبير، يمكنك إنشاء مقطع فيديو عن توقعاتك للحدث أو تحليل أداء اللاعبين، بينما إذا كان هناك حدث ثقافي كبير، يمكنك إنشاء مقطع فيديو عن تجربتك في الحدث أو مشاركة نصائح حول كيفية حضوره.

وشددت على ضرورة تجنب نشر أي شيء مسيء أو مضلل، وباتباع هذه النصائح، يمكنك إنشاء محتوى جذاب على تيك توك وانستغرام يتفاعل معه المستخدمون.