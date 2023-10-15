الأحد 15 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

القبض على زوجين مُتهمين بإنهاء حياة رجل في الغربية

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

نجح رجال المباحث الجنائية بالغربية، اليوم الأحد، في القبض على زوجين مُتهمين بإنهاء حياة رجل مُسن بعدة طعنات في شوارع مركز بسيون وكان الحافز وجود خلافات أسرية.

اقرا أيضاً: القصاص للصغيرة ضحية الجنون.. مطرقة العدالة تُعاقب المُجرم السادي


 

txt

رجل يتخلص من زوجته بعد كشف كذبة الثراء المُزيف

txt

جريمة في المتحف.. إدانة سارق حذاء الساحر أوز

وعلى الفور، دفع مرفق الإسعاف بسيارة لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفي بسيون المركزي.

وتبين بإجراء التحريات أن طليق ابنة المجني عليه وزوجته تعديا على المجني عليه خلال مشاجرة نشبت بين الطرفين حال تقابل المتهمين و المجني عليه بالصدفة بنطاق شوارع مركز بسيون .

وتمكن ضبط المباحث من ضبط المُتهمين في وقتٍ وجيز، وذلك بعد تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة الثابتة والمُتحركة.

وبمُواجهة المُتهمين بما هو مُسند إليهما، أقرا بارتكاب الواقعة وأرجعا ذلك لوجود سابق خلافات أسرية.

 

مواد متعلقة

رجل يتخلص من زوجته بعد كشف كذبة الثراء المُزيف

جِدة في زي الشيطان.. طعنات غادرة تُريق دماء الحفيدة

جريمة في المتحف.. إدانة سارق حذاء الساحر أوز

جريمة تهريب العُملة الأجنبية للخارج.. ماذا يقول القانون؟

تأجيل مُحاكمة مُتهم في "أحداث الثأر بالصف"

تأجيل مُحاكمة معتز مطر وآخرين في تمويل الإرهاب

21 أكتوبر.. مرافعة النيابة في "اللجان النوعية بحلوان"
الجريدة الورقية