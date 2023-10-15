القبض على زوجين مُتهمين بإنهاء حياة رجل في الغربية

نجح رجال المباحث الجنائية بالغربية، اليوم الأحد، في القبض على زوجين مُتهمين بإنهاء حياة رجل مُسن بعدة طعنات في شوارع مركز بسيون وكان الحافز وجود خلافات أسرية.

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وعلى الفور، دفع مرفق الإسعاف بسيارة لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفي بسيون المركزي.

وتبين بإجراء التحريات أن طليق ابنة المجني عليه وزوجته تعديا على المجني عليه خلال مشاجرة نشبت بين الطرفين حال تقابل المتهمين و المجني عليه بالصدفة بنطاق شوارع مركز بسيون .

وتمكن ضبط المباحث من ضبط المُتهمين في وقتٍ وجيز، وذلك بعد تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة الثابتة والمُتحركة.

وبمُواجهة المُتهمين بما هو مُسند إليهما، أقرا بارتكاب الواقعة وأرجعا ذلك لوجود سابق خلافات أسرية.



