أول علامة التهاب المفاصل التي تظهر في الصباح

اعتمادا على نوع التهاب المفاصل، فإنه يمكن أن يسبب آلام المفاصل والالتهابات، فضلا عن مشاكل في الحركة وعلى الرغم من عدم وجود علاج لهذه الحالة، إلا أن هناك علاجات يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض لذلك، فإن اكتشاف العلامات في أقرب وقت ممكن يمكن أن يساعد في تحسين نوعية حياتك.

وأوضحت طبيب بعض علامات التهاب المفاصل وماذا تفعل إذا ظهرت عليك الأعراض، وحذرت من أن العديد من المرضى سيلاحظون تصلب المفاصل في الصباح.

في البداية المبكرة، من المرجح أن يكون التيبس، خاصة في الصباح الباكر أو بعد الجلوس لفترات طويلة، هو العرض الأول إلى جانب تقييد حركة المفصل الكاملة التي قد تتطور، وتقول الطبيبة العامة إيرينا أندريفا لـ MedicForum: "قد يكون هناك ألم عند الحركة وتورم واضح، تعتبر آلام المفاصل والألم والتصلب من العلامات الشائعة لالتهاب المفاصل.

كما أنها تشجع الناس على طلب المساعدة الطبية إذا لاحظوا:

التهاب في المفاصل وما حولها

تقييد حركة المفاصل

جلد أحمر دافئ فوق المفصل المصاب

ضعف وضمور العضلات.

ما هو أفضل علاج لالتهاب المفاصل؟

على عكس ما قد يعتقده البعض، يوصي العديد من الخبراء بممارسة الرياضة كوسيلة لإدارة أعراض التهاب المفاصل.

وأوصت عادة بممارسة التمارين الخفيفة بانتظام وتمارين التمدد للحفاظ على المرونة وتقوية العضلات حول المفاصل، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يساعد على التحكم في وزنك عن طريق تقليل الضغط على المفاصل التي تحمل الوزن مثل الركبتين والوركين.

وضرورة تناول المكملات الغذائية لتخفيف الالتهاب. يمكن أن تكون إضافة المكملات المضادة للالتهابات مفيدة جدًا نظرًا لأن جميع أنواع التهاب المفاصل لها درجة معينة من الالتهاب المرتبط بها.

لسوء الحظ، لا يوجد علاج لالتهاب المفاصل، لذلك من المهم أن يستكشف المرضى خيارات الإدارة الذاتية وإجراء تغييرات في نمط الحياة.

من الناحية المثالية، يجب أن يكون لدى كل شخص مصاب بالتهاب المفاصل خطة شخصية للإدارة الذاتية لدعم وتشجيع التغييرات الإيجابية في الصحة المشتركة.

إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل، توصي أندريفا بتناول نظام غذائي صحي ومتوازن، وهذا يعني اتباع نظام غذائي يتكون من المجموعات الغذائية الخمس:

فواكه وخضراوات

الأطعمة النشوية مثل الخبز والأرز والبطاطس والمعكرونة

اللحوم والأسماك والبيض والفاصوليا

الحليب ومنتجات الألبان

المنتجات التي تحتوي على الدهون والسكر.