طبيبة توضح أولى علامات الخرف في البيئات الاجتماعية

الخرف هو متلازمة أو مجموعة من الأعراض المرتبطة بالتدهور المستمر للدماغ، وغالبًا ما يصيب الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، مما يعني أنه غالبًا ما يتم الخلط بينه وبين مشاكل الذاكرة الطبيعية المرتبطة بالشيخوخة.

ومع ذلك، هناك بعض مشاكل الذاكرة التي ينبغي التحقيق فيها لأنها قد تشير إلى الخرف، وعلى الرغم من عدم وجود علاج للخرف، إلا أن العلاجات والدعم متاحة لتوفير تشخيص مهم لنوعية حياة الشخص.

تحدثت طبيبة الأعصاب عن علامات الخرف التي يجب عليك الانتباه إليها، وقالت إن العلامة الأولى لمشاكل الذاكرة المرتبطة بالخرف ربما تكون نسيان أداء المهام اليومية.

تقول طبيبة الأعصاب ألكسندرا اليوخينا لـ MedicForum: "في بعض الأحيان يلاحظ الناس أنهم ينسون أداء مهام معينة، على سبيل المثال، تناول حبوب الصباح".

ومع ذلك، حذرت اليوخينا من أن العلامات الأولى للخرف تكون أكثر وضوحا في البيئات الاجتماعية.

وتحدث العلامات الأولى للخرف غالبًا أثناء التفاعلات الاجتماعية - طرح نفس السؤال، أو نسيان الإجابات، أو عدم تذكر المواعيد، ويتم اصطحابهم من قبل الأصدقاء أو الأقارب.

قد يجد الأشخاص المصابون بالخرف صعوبة في متابعة محادثة أو العثور على الكلمة الصحيحة، مما قد يؤدي إلى صعوبة التواصل مع الأصدقاء.

ووفقا للطبيبة، فإن "الأسئلة المتكررة" هي أيضا علامة على مرض الزهايمر، وهو نوع من الخرف، ويمكن أن يسبب الخرف الجبهي الصدغي أيضًا أعراضًا تنطبق على البيئات الاجتماعية، وتشمل هذه التغيرات في الشخصية.

انخفاض الحساسية لمشاعر الآخرين، مما يجعل الناس يبدون باردين وعديمي الشعور، قد يُظهر بعض الأشخاص المصابين بالخرف الجبهي الصدغي نقصًا في الوعي الاجتماعي.

تشمل الأعراض الأخرى للخرف ما يلي:

فقدان الذاكرة

صعوبة في التركيز

تجد صعوبة في القيام بالمهام اليومية العادية، مثلاً لا تجد التغيير الصحيح عند التسوق

الارتباك حول الزمان والمكان

يتغير المزاج.