مانشستر سيتي يغري توني كروس لضمه من ريال مدريد

يسعى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لخطف الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، عقب انتهاء عقده، بنهاية الموسم الحالي 2023-2024.

وبحسب ما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا، وبعض أندية الدوري الإنجليزي، يراقبون مستقبل توني كروس مع الملكي، من أجل التعاقد معه في المستقبل.

توني كروس

وقد تشهد أسواق الانتقالات المقبلة، منافسة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي على بعض الأسماء، وعلى رأسها النرويجي إيرلينج هالاند.

ويعود اهتمام جوارديولا بتوني كروس، لـ إعادة القوة لخط وسط فريق السيتزين، لتعويض رحيل جوندوجان، الذي انتقل إلى برشلونة.

ويشير التقرير إلى أن مانشستر سيتي سيعرض على الألماني عقدًا لمدة موسمين، أو موسمًا واحدًا وموسمًا اختياريًا، كما سيعرض على كروس راتبًا ضعف ما يتقاضاه، مع فريقه، حيث أن راتبه الحالي في سانتياجو برنابيو هو 9 مليون يورو.

ماذا قدم توني كروس مع ريال مدريد

ويقضي كروس موسمه العاشر، على التوالي داخل جدران السنتياجو برنابيو، بعد انضمامه إلى النادي الملكي عام 2014، قادما من بايرن ميونخ.

شارك الألماني في 428 مباراة مع ريال مدريد في مختلف البطولات، ساهم في تسجيل 119 هدفًا، سجل 28 هدفًا وقدم 91 تمريرة حاسمة.

كروس

ويُصنف كروس كواحد من أبرز لاعبي خط الوسط في تاريخ ريال مدريد، وحصل الدولي الألماني السابق على العديد من الألقاب مع الفريق المدريدي، أبرزها 4 كؤوس دوري أبطال أوروبا.

ومدد عقده مع ريال مدريد في يونيو الماضي، ليواصل مسيرته في سانتياغو برنابيو، وسط توقعات باعتزاله كرة القدم نهاية الموسم، رغم احتفاظه بمركز مهم في تشكيلة الفريق.

وشارك في 11 مباراة هذا الموسم، ساهم بـ 3 أهداف، سجل هدفًا واحدًا وقدم تمريرتين حاسمتين.