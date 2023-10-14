مدرب ريال مدريد السابق مرشح لخلافة كارلو أنشيلوتي

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني، الاستعداد للتعاقد مع مدرب بديل، بعد الرحيل المتوقع لـ كارلو أنشيلوتي، بهدف التوقيع مع المدير الفني السابق للفريق.

ويستعد أنشيلوتي للرحيل عن الملكي، بعد نهاية الموسم الحالي، من أجل خوض تجربة جديدة مع المنتخب البرازيلي، لذا يرتبط النادي الإسباني بالتعاقد مع بعض المدربين الآخرين، وكانت أبرز الأسماء روبرتو دي زيربي وتشابي ألونسو.

وبحسب تقارير إسبانيا أوضحت، إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، يعد زين الدين زيدان حاليا المرشح الأبرز لخلافة المدرب الإيطالي نظرا للخبرة الواسعة التي يمتلكها.

زيدان

وأشارت التقارير، إلى سبب آخر يدفع بيريز إلى التفكير في زيدان، وهو احتمال أن يساهم في وصول كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، الذي تربطه علاقة قوية بينهما.

وبسبب ذلك، يرغب المرينجي في إبرام صفقة ثنائية خلال صيف 2024، من خلال إعادة زيدان إلى ملعب سانتياجو برنابيو، واستغلاله لإقناع مبابي بالانضمام إلى النادي بعد نهاية عقدة مع الفريق الفرنسي.

زيدان

وسبق للمدرب الفرنسي أن تولى الإدارة الفنية لريال مدريد خلال الفترة من 2016 إلى 2018، وعاد مرة أخرى خلال الفترة من 2019 إلى 2021.

ويظل زين الدين زيدان بلا فريق، منذ رحيله عن ريال مدريد بنهاية موسم 2021، حيث تبخرت آماله في قيادة المنتخب الفرنسي، بعد تجديد عقد المدرب الحالي ديدييه ديشامب حتى كأس العالم 2026.