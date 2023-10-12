أزمة في صفوف ريال مدريد بسبب بطولة أمم أفريقيا

اقترب نجم ريال مدريد الإسباني إبراهيم دياز، من ارتداء قميص المنتخب المغربي خلال الفترة المقبلة، مما يعقد الأمور في صفوف النادي الملكي.

ويُعد إبراهيم دياز لاعب إسباني من أصول مغربية، وشارك مع المنتخب الإسباني في مباراة واحدة أمام ليتوانيا في يونيو 2021.

وتسمح قواعد الفيفا، لأي لاعب تمثيل منتخب جديد، غير المنتخب الذي مثله من قبل، ما دام لم يلعب للأخير أكثر من 3 مباريات رسمية

إبراهيم دياز

وأكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية، أن إبراهيم دياز يقترب من الانتقال لتمثيل المنتخب المغربي، حيث لا يفصله عن هذا الأمر سوى أمور إدارية صغيرة.

وحسب ما ذكرته الصحيفة الإسبانية، تكمن المشكلة في أن لاعب ذو الأصول المغربية، يرغب في المشاركة في كأس الأمم الإفريقية في يناير المقبل، بينما يفضل ريال مدريد العكس.

ويرغب الميرينجي في الاعتماد على دياز في يناير وفبراير المقبلين، موعد البطولة القارية، في ظل التزام النادي بـ 4 بطولات دفعة واحدة في ذلك الوقت، وهي الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الملك الإسباني، وكأس السوبر المحلي.

علمًا أن دياز ولد لأم إسبانية وأب مغربي، وبالتالي أتيحت له الفرصة لتمثيل أسود الأطلس، لكن حتى الآن لم يصبح الانتقال رسميًا.

إبراهيم دياز

واعتمد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على دياز في 8 مباريات بجميع البطولات هذا الموسم، سجل فيها اللاعب هدف واحد أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني، وشارك أساسيا في تشكيلة المدرب الإيطالي مرة واحدة فقط.

وستقام قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية، اليوم بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، لتحديد منافسي المغرب في البطولة القارية.