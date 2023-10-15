النقض تؤيد إدراج علا القرضاوي وزوجها و12 آخرين على قوائم الإرهاب

رفضت محكمة النقض برئاسة المستشار رفعت محمود طلبة، الطعن المقدم من 14 متهماً في القضية المعروفة باسم "الجناح العسكري لجماعه الإخوان"، وأيدت حكم إدراجهم على قوائم الإرهاب.

وجاء أسماء المتهمين الطاعنين على النحو التالي علا القرضاوي ونجله يوسف القرضاوي وزوجها حسام الدين علي خلف، وعبد الحميد محمد حسن عيسى وعماد فيصل محمد فيصل وهشام امين حسن محمود واشرف عمر السيد احمد خطاب ونجاح علي عجمي سيد احمد ومحمد عليوه عامر عثمان ومحمد محمد احمد ابو عجور وباسم السعيد الشربيني بخيت ومحمد علي عبد الغني عبد السلام وياسر السيد مختار محمد وعبد السعيد ابراهيم محمد ابراهيم وحمزه محمد محمد ابو عجور وعلا يوسف عبد الله القرضاوي وحسام الدين علي خلف.



وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها بإدراج 296 شخصًا على قائمة الإرهابيين على ذمة القضية 316 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميًا بـ الجناح العسكري لجماعة الأخوان.

وفي واقعة آخرى رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم " عبدالله. خ" حيث قام بهتك عرض شاب بمساعده شريكه وأيدت حكم السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات الصادر ضده.



وكانت محكمة جنايات سوهاج حكمت حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات في الاتهامات المنسوبة إليه.



ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه وبمساعده شريكه هتكوا عرض المجنى عليه وكان ذلك بالقوة والتهديد بأن استدرجاه لمسكنهما وقدما إليه مياه غازية تحتوى على مادة مخدرة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه عقب تناوله لها غاب عن الوعى فقاما بحسر ملابسه عنه وهتك عرضه وعقب ذلك بتاريخ لاحق قاما بهتك عرضه مرة أخرى بعد تهديدهما له بفضح أمره إن لم يستجيب لرغباتهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم " محمد. ع"، وأيدت حكم السجن المشدد لمدة عشر سنوات لاتهامه بسرقة مركبة بخارية و مبلغ مالي من مواطن عن طريق الإكراه بمحافظة قنا.

وكانت محكمة جنايات قنا عاقبت المتهم بسرقة مركبة بخارية و مبلغ مالي بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات

ووجهت النيابة العامة للمواطن أنه سرق المنقولات المركبة البخارية الرقيمة و المبلغ النقدي المالي والمملوكين للمجني وذلك عن طريق الإكراه الواقع عليه بالطريق العام ليلا بالاشتراك مع شخص آخر.