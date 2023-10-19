العمل الشاق دون راحة يهدد بتجلط الدم.. طبيبة توضح

قالت طبيبة القلب آنا كورينيفيتش إلى أن خطر الموت المفاجئ يرتبط ارتباطًا وثيقًا بـ تجلط الدم، وأشارت إلى حالات توفي فيها شخص فجأة بسبب تفكك جلطة دموية.

ووفقا لكورينفيتش، فإن تكوين جلطات الدم يتأثر بسماكة الدم، ولا يتحرك الدم الكثيف بشكل جيد عبر الأوعية، مما يزيد الضغط على جدرانها ويزيد أيضًا الحمل على القلب، وترتبط هذه العملية بتطور أمراض الأوعية الدموية التي تهدد الحياة مثل الدوالي والتهاب الوريد الخثاري والذبحة الصدرية والنوبات القلبية.

وحذرت طبيبة القلب من أن "الدم السميك يحتاج إلى تخفيفه لمنع تجلط الدم".

وأضافت آنا كورينيفيتش أن الدم يصبح أكثر سماكة في الحالات التي يتحرك فيها الشخص قليلاً ويأكل بشكل سيئ، بالإضافة إلى أنها تزداد سماكة نتيجة التغيرات الهرمونية التي تحدث في الجسم الذي يتعرض للإجهاد. في الأشخاص المعاصرين، غالبا ما يكون سبب هذا التوتر هو التوتر بسبب عدد كبير من المهام الروتينية والعمل. وشدد الطبيب على أن العمل الشاق دون راحة يهدد بتجلط الدم.