محافظ أسيوط يتابع جهود تنفيذ مبادرة 100يوم صحة للكشف الطبي

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الجهود المتواصلة من مديرية الصحة وإداراتها المختلفة في تنفيذ فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "100 يوم صحة" للكشف الطبي على المواطنين بالمجان، من خلال فرق طبية ثابتة ومتنقلة بجميع المراكز والقرى والأحياء بعد مد العمل بالحملة، بناءاً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتقديم الخدمات الصحية بالمجان للمواطنين في أماكن التجمعات والمراكز والأحياء، وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية في قطاع الصحة.

جاء ذلك خلال لقاءه مع الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط.



وأكد المحافظ، أن المبادرة الرئاسية تستهدف توصيل الخدمات الطبية والعلاجية المتنوعة للمواطنين في أقرب نقطة لأماكن إقامتهم أو تواجدهم وهو الذي يعكس حرص الدولة والحكومة على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وعدم اقتصارها على المنشآت الصحية فقط لافتا إلى أن الحملة تعد نتاجًا لخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة مع ضمان إتاحة جميع الخدمات الطبية على أعلى مستوى من الجودة.



وأشار اللواء عصام سعد، إلى أن المحافظة قدمت كافة أوجه الدعم لإنجاح فعاليات هذه الحملة الكبيرة التى تقدم خدماتها من خلال 200 فرقة طبية ثابتة ومتنقلة بمختلف مدن ومراكز المحافظة كما أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة الصحة، بقيادة الدكتور خالد عبدالغفار، لتنظيم القوافل الطبية بالقرى والنجوع وخاصة المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوصيل الخدمات الصحية والعلاجية المتنوعة لأهلنا في المناطق المحرومة والنائية.



وشدد المحافظ، على تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان وصول الخدمات للمنتفعين في كافة المناطق وخاصة الأولى بالرعاية و الأكثر احتياجًا مناشدًا جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة وأماكن تمركز العيادات المتنقلة للاستفادة بخدماتها أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن لوزاة الصحة والسكان " 15335" موجهًا الشكر لقيادات مديرية الصحة ومديرى المستشفيات والمشاركين فى الحملة على مجهوداتهم في تنفيذ المبادرة.



من جانبه قال الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن فعاليات الحملة مستمرة بكافة القرى والمراكز والأحياء من خلال الفرق الطبية المتخصصة والمدربة على تقديم الخدمات الطبية لكافة المبادرات الرئاسية مع توفير قرارات العلاج على نفقة الدولة وتحويل الحالات المرضية إلى المستشفيات المركزية لاستكمال العلاج وإجراء التدخلات العلاجية والجراحية اللازمة، مشيراً إلى متابعته المستمرة للحملة ويتم تكثيف الجهود لإجراء العمليات الجراحية المجانية للمواطنين كل يوم جمعة من كل أسبوع بالمستشفيات التي تم تخصيصها تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء عصام سعد محافظ أسيوط لتقديم خدمات طبية وعلاجية تليق بمواطني المحافظة.



يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد خصصت خطين ساخنين للرد علي استفسارات المواطنين وهما 15300 و15335 للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة "١٠٠ يوم صحة" وذلك حرصًا منها على إمداد المواطنين بالمعلومات اللازمة، وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم