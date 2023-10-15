الأحد 15 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

مجلس النواب يهنيء اميرة ابوشقه بذهبية الرماية والتاهل لاولمبياد باريس 2024

جبالي لـ أميرة أبو شقة: حزب الوفد متألق اليوم وعليكي أن "تنشني جيدًا" على مشروعات القوانين

النائبة الوفدية أميرة
النائبة الوفدية أميرة أبوشقة

قدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التهنئة للنائبة الوفديه اميرة ابوشقه ، لاعبة المنتخب المصري للرماية وذلك بعد تمكنها من حصد الميدالية ميداليتين ذهبيتين بمنافسات الاسكيت سيدات  ، ببطولة إفريقيا للرماية التي اقيمت في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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 وصفقت الجلسه العامه للنائبة ابوشقة واضاف جبالي بان النائبه ضمنت التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وسنفتقد في جلسات البرلمان ، اثناء اقامة الاولمبياد .

 

ومازح رئيس البرلمان النائبة ابوشقه بان حزب الوفد متالق اليوم ، " وارجو منك ان تنشني جيدا علي مشروعات القوانين " كما تنشني في لعبة الرمايه  .

 

من جهتها اكدت النائبه اميرة ابوشقة بانها تفخر بان تكون مراة مصريه ، ونائبه في البرلمان وافخر انتمائي الي حزب الوفد العريق ، واوكدا انه لولا التمكين الذي اقر للمراه لما كنا حققنا هذه الانجازات .

 

ولفتت ابوشقه في كلمتها من الفخر ان تكون سببا في رفع علم بلدك وعزف النشيد الوطني لمصر وهذا شرف لايضاهيه شرف .

 

وتابعت ابوشقه بان مصر اهلها في رباط الي يوم الدين مصر بها خزائن الارض ،وكل ما وصلنا اليه هو انعكاس لما وصلت اليه المراه المصريه من تمكين في شتي المجالات ، واختتمت اميرة ابوشقه كلمتها اعدكم زملائي النواب بانني هارجع بالميدليه ان شاء الله .

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