مجلس النواب يهنيء اميرة ابوشقه بذهبية الرماية والتاهل لاولمبياد باريس 2024
جبالي لـ أميرة أبو شقة: حزب الوفد متألق اليوم وعليكي أن "تنشني جيدًا" على مشروعات القوانين
قدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التهنئة للنائبة الوفديه اميرة ابوشقه ، لاعبة المنتخب المصري للرماية وذلك بعد تمكنها من حصد الميدالية ميداليتين ذهبيتين بمنافسات الاسكيت سيدات ، ببطولة إفريقيا للرماية التي اقيمت في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وصفقت الجلسه العامه للنائبة ابوشقة واضاف جبالي بان النائبه ضمنت التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وسنفتقد في جلسات البرلمان ، اثناء اقامة الاولمبياد .
ومازح رئيس البرلمان النائبة ابوشقه بان حزب الوفد متالق اليوم ، " وارجو منك ان تنشني جيدا علي مشروعات القوانين " كما تنشني في لعبة الرمايه .
من جهتها اكدت النائبه اميرة ابوشقة بانها تفخر بان تكون مراة مصريه ، ونائبه في البرلمان وافخر انتمائي الي حزب الوفد العريق ، واوكدا انه لولا التمكين الذي اقر للمراه لما كنا حققنا هذه الانجازات .
ولفتت ابوشقه في كلمتها من الفخر ان تكون سببا في رفع علم بلدك وعزف النشيد الوطني لمصر وهذا شرف لايضاهيه شرف .
وتابعت ابوشقه بان مصر اهلها في رباط الي يوم الدين مصر بها خزائن الارض ،وكل ما وصلنا اليه هو انعكاس لما وصلت اليه المراه المصريه من تمكين في شتي المجالات ، واختتمت اميرة ابوشقه كلمتها اعدكم زملائي النواب بانني هارجع بالميدليه ان شاء الله .