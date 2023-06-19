عقيلة صالح يشيد بزيارة حنفي جبالي .. مصر تحرص على وحدة وكرامة الليبيين

قال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، إنّه تحدث مع المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري عن ملاحظاته على اتفاق 6+6، مشددًا على أن مجلس النواب الليبي يصدر القوانين، مردفًا: "تسلمنا اليوم النسخة الأصلية من المخرجات وسندرسها في المجلس بعد العيد، وسيصدر قانون الانتخابات، ولدينا ملاحظات قد تكون فنية وتنظيمية لن تؤثر في الجوهر".

وأضاف صالح، في حواره عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن زيارة رئيس المجلس النواب المصري لمجلس النواب الليبي تاريخية، إذ إنه أول رئيس برلمان عربي يزور مجلس النواب، مواصلًا: "هذا الدعم سيسمعه كل العالم، ومصر تدعم ليبيا، وما قلناه في هذا الصدد اليوم لم يكن عملا سياسيا أو مجاملة لمصر، لكن مصر التاريخ والحضارة ولها منا كل التحية والتقدير".

وحول الدعم المصري غير المشروط لبلاده، والمختلف في شكل الدعم المصري قياسًا بباقي أشكال التدخل، أكد رئيس مجلس النواب الليبي أن الكثير من الدول لديها مصالح وصلت إلى درجة من يحكم ليبيا"، متابعًا: "لم نسمع مرة واحدة من المصريين من يحكم ليبيا أو من يكون رئيس وزراء ومن يكون وزيرا في ليبيا، لم نسمع من مصر إلا دعم ليبيا حفاظا على وحدتها واستقلالها وكرامة الليبيين".

دعم مجلس النواب الليبي

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، على دعم مجلس النواب للشعب الليبي ومجلس النواب الليبي في كل ما يراه من تحقيق مصالحه من جميع النواحي.



وأضاف: "زيارتنا لمجلس النواب الليبي تاريخية بمعنى الكلمة، وأسفرت عن تشكيل لجنة صداقة دائمة بين المجلسين ووقعنا بروتوكول تعاون في جميع المجالات، وهذا البروتوكول يشمل تبادل الخبرات، ولكن تبادل الزيارات بين أعضاء المجلسين، وتبادل الخبرات على المستوى الإداري والفني".

ونوه إلى أن خطاب القيادة السياسية المصرية واضح وجلي للغاية، وهو دعم ما ينتهي إليه الشعب الليبي وفق مصلحته، موضحًا: "نحن نساند الشعب الليبي فيما نراه من تحقيق مصلحته الخالصة، ومصر لا تتدخل في الشأن الليبي".



وأضاف: "مصر تدعم ما ينتهي إليه الشعب الليبي الصديق وقد أوضح المستشار عقيلة صالح اليوم أن المسألة كلها، سواء لجنة 6+6 أو غيرها من آراء سوف تنتهي إلى السلطة التشريعية وهي مجلس النواب الليبي".

مجالس النواب يمثل الشعوب

ولفت إلى أن المجالس النيابية هي صورة من أهم صور تمثيل الشعوب، مشيرًا إلى أن علاقة مجلسي النواب المصري والليبي هي علاقة بين شعبين: “أتينا اليوم بصورة واضحة وهي زيارة تاريخية تعتبر الأولى من نوعها لمجلس النواب الليبي من برلمان اليوم”.

وأكد أن أساس زيارته لمقر مجلس النواب الليبي هو العلاقة المتميزة بين البلدين، وهو ما ينعكس على العلاقة الشعبية بين مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح ومجلس النواب المصري.



وتابع: “حضرنا اليوم، أنا وزملائي من أعضاء مجلس النواب المصري لزيارة مجلس النواب الليبي، وكان سيادته قد زارنا قبل ذلك وشرفنا بزيارته للقاهرة”.



وأكمل: “زيارتنا تمثل دعما مستمرا للشعب الليبي ومجلس النواب الليبي الصديق، وهناك خبرات في كل مجلس نيابي على مستوى العالم ويجب أن يتم تبادلها من أجل تكثيفها، حيث نعمل على تبادل الخبرات البرلمانية بين مصر وليبيا”.

مصر وليبيا بلد واحد



وكان رئيس مجلس النواب، أكد في صباح اليوم خلال كلمته بالبرلمان الليبي، أنه وأعضاء الوفد المصري، لم يشعروا خلال زيارة ليبيا اليوم، بأنهم انتقلوا من مصر لبلد آخر، متابعا: “لن أتحدث عن ليبيا كونها الوطن الثاني لنا، فهي وطننا ونحن نشعر من داخلنا بأننا شعب واحد بموقعين جغرافيين ووطن واحد، تحدثت مع رئيس البرلمان قبل حضور جلسة البرلمان الليبي، وقلت له إن التاريخ سيتحدث عن العظماء والحكماء أمثالكم، والتاريخ يذكر جيدا البطل المجاهد عمر المختار، فالتاريخ يذكر الأبطال ممن حررو بلادهم وافتدوا حياتهم لوطنهم وشعبهم العظيم”.