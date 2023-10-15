صور.. انطلاق حملة التبرع بالدم في جامعة سوهاج

إنطلقت اليوم الأحد، الموافق 15 من شهر أكتوبر الجاري، حملة للتبرع بالدم، بجامعة سوهاج، بمشاركة وحضور الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، وتعد أكبر حملة للتبرع بالدم شهدتها الجامعة، تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وكان الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة أول المتبرعين بالحملة، والتي جاءت تنفيذاً لتوجهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدة والمساندة له.

وأوضح النعماني إنه في إطار دعم وتضامن الدولة المصرية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، حرصت إدارة الجامعة علي تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وأضاف رئيس الجامعة أن الحملة تتم بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة و بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مشيراً الي أن الحملة شهدت تفاعلاً كبيراً من جانب كافة منسوبي الجامعة، للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم، والذي يبرهن علي ان الشعب المصري دائماً هم سند للشعب الفلسطيني.

وجدير بالذكر أن الحملة تستمر بالجامعة على مدار أسبوع، بمقريها القديم والجديد، ويشارك بها كافة منسوبيها من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين.