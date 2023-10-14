السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

السجن المُشدد لسارقي شركة في مدينة نصر

محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة

أصدرت  محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، في التجمع الخامس، حُكماً بمُعاقبة 4 مُتهمين بالسجن المُشدد 5 سنوات لما أسند إليهم من سرقة أموال شركة في مدينة نصر.

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صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفي أحمد معوض وعضوية المستشارين حسين زهران و محمد مشرف وأمانة سر ياسر عبد العاطي.

كانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهمين وهم :محمود.م وعبد الرحمن.س ومحمد.ص ومحمد.ح أنهم سرقوا المبالغ المالية المُبينة قدراً بالأوراق الخاصة بتلك الشركة.

أكدت أوراق القضية أن جريمة السرقة بالإكراه نتج عنها السطو على مبلغ قدره 44500 جنيهاً، وذلك بعد قاموا باقتحام الشركة، وقام المُتهم الأول برفع سلاح أبيض (كتر) في وجه المجني عليها مُديرة الفرع إسراء.ا.

نجح الجاني بهذه الوسيلة في شل مُقاومتها وسرقة المبالغ المالية، وشهد مسرح الجريمة تواجد المتهمين الثاني والثالث لإتمام عملية الإلهاء من أجل تسهيل مهمة السرقة. 

ورسم أمر الإحالة دور المُتهم الرابع، حيث أكد على قيامه بطريقي الاتفاق والمُساعدة مع المُتهمين من أجل ارتكاب الجريمة، وساعدهم بأن أمدهم بمكان تواجد الخزينة والمسروقات فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق.

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