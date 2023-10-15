حركة فتح: أمريكا رأس الأفعى ونواجه جرائم الاحتلال دفاعًا عن الإسلام (فيديو)

ندد عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، بصمت العالم والمجتمع الدولي على الجرائم التي ينفذها الاحتلال في قطاع غزة، مؤكدًا أنّ فلسطين تواجه العالم الظالم وتقوده الولايات المتحدة التي تكيل بمكيالين ولديها إزدواجية معايير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن فلسطين تواجه جرائم الاحتلال دفاعا عن الأمة العربية والإسلامية، إذ إن بلدنا بها مسرى سيدنا محمد وقيامة السيد المسيح.

الإرادة الفلسطينية تزداد صلابة

وأوضح أنّ العدوان الإسرائيلي يدمر كل شيء، ولكن الإرادة الفلسطينية تزداد صلابة، مؤكدًا أن الترحيل نكبة جديدة ولن يحدث، وأمريكا هي رأس الأفعى، ولا تريد لأي عربي أن يتجاوز الحدود التي رسمتها الحركة الصهيونية.

وذكر أن هناك معركة طويلة لم تبدأ بعد، فقد استدعت أمريكا حاملتي طائرات أمريكية وبوارج بريطانية وكل الأسلحة الأوروبية.

ووجه الشكر إلى الصين لأنها قالت إن إسرائيل تقوم بجرائم حرب ضد الفلسطينيين وآن الأوان كي تتوقف، وروسيا طلبت من مجلس الأمن ممرات آمنة".