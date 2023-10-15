بداية ناجلسمان مع ألمانيا تبعث التفاؤل في نفوس جماهير المانشافت

يبدو أن يوليان ناجلسمان، المدير الفني الجديد للمنتخب الألماني، يرغب في تسطير التاريخ مع المانشافت، بعد الظهور الأول القوي أمام نظيره الأمريكي، بالأمس السبت.

وحقق المنتخب الألماني الفوز على نظيره الأمريكي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي شهدتها هارتفورد بالولايات المتحدة.

ألمانيا أمام أمريكا.. التفاؤل يُسيطر على الجماهير الألمانية:

تسيطر حالة من التفاؤل على الجماهير الألمانية بعد المستوى القوي الذي أظهره المنتخب الألماني أمام نظيره الأمريكي، حيث بدأ الفريق يكون له ملامح هجومية ودفاعية على عكس ما كان عليه في حقبة هانزي فليك، المدير الفني لألمانيا السابق.

فاجأ المنتخب الأمريكي نظيره الألماني في الشوط الأول، بعدما تقدم في النتيجة عن طريق كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 27، بينما أدرك إيلكاي جوندوجان هدف التعادل في الدقيقة 39 من عمر الشوط الثاني.

فيما أضاف نيكلاس فولكروج في الدقيقة 58، وأخيرًا أحرز جمال موسيالا الهدف الثالث في الدقيقة 61، لتنتهي المباراة بفوز ألمانيا على أمريكا بنتيجة 3/ 1.

ألمانيا في ثوب مختلف مع ناجلسمان:

ظهر المنتخب الألماني بقوة كبيرة خلال مواجهة الأمس، حيث بدأ اللاعبون يستعيدون الثقة، بعد الفترة التي عاني خلالها الماكينات مع فليك، والذي رحل بسبب سوء النتائج الذي حل بالمنتخب تحت قيادته.

كما أن رد الفعل التي حدث من لاعبي ألمانيا قوية بعد استقبال الهدف الأول من المنتخب الأمريكي، ليرد لاعبو المانشافت بثلاثة أهداف.

ويرى عدد من محللي كرة القدم أن الحكم على مستوى ألمانيا تحت قيادة ناجلسمان من أول مباراة شيء يدعو للدهشة، لكن هناك بوادر أمل وتفاؤل في أن يستعيد المنتخب الألماني كبرياءه مع المدرب الشاب.

ويمتلك ناجلسمان مقومات فنية كبيرة قادرة على إنقاذ الماكينات الألمانية من السقوط الذي حدث بعد التتويج بلقب كأس العالم البرازيل 2014.

وكان المنتخب الألماني خلال الفترة الماضية عاني كثيرًا خلال السنوات الماضية، بعد الخروج المبكر من نسختي كأس العالم روسيا 2018، و2022 الماضيتين.