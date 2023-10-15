عبد الواحد السيد: قلت لـ عبد الشافي ليس هذا وقت اعتزالك

أوضح عبد الواحد السيد، حارس مرمى الزمالك السابق ومدير الكرة الحالي، عن أنه تحدث مع محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قراره بالتراجع عن الاعتزال خلال الموسم الحالي.

وشدد السيد على هذا الموسم ليس مناسبًا لاعتزال عبد الشافي، في ظل احتياج النادي له خلال الفترة المقبلة، بعد إيقاف القيد.

تصريحات عبد الواحد السيد

علق عبد الواحد السيد على قرار عبد الشافي بالتراجع عن اعتزال كرة القدم خلال الموسم الحالي، فقال: "تحدثت معه خلال الموسم الحالي، وقلت له أن هذا الوقت ليس مناسبًا لك أن تعتزل، جاء رده بإنه تعرض لإصابات كثيرة وعندما أخذ القرار لم يضغط عليه أحد من أجل العودة في قراره".

وتابع: "طلبت من طبيب الفريق أن يلعب عبد الشافي هذا الموسم ولا يعتزل حتى يحصد الزمالك بطولة، وإن شاء الله سنحقق بطولة من أجله، وبالفعل بدأ برنامجه العلاجي وشارك وكان يؤدي بشكل جيد".

وأكمل: "انا ضد فكرة اعتزال عبد الشافي كرة القدم بعد الموسم الماضي الكارثي، قد يكون هذا الموسم هو الأخير لـ عبد الشافي وإن شاء الله يحصد بطولة".

بينما تطرق للحديث عن موقف يوسف حسن، فقال: "اللاعب سيخضع لعملية خلال اليومين المقبلين، فعندما توليت المسؤولية تحدثت معه أكثر من مرة".

وأردف: "لكن الفترة الماضية انشغلت عن سؤالي عن المهاجم الشاب لأنني كنت مشغولًا في 500 ملف، وكان الدكتور محمد أسامة يُتابع حالته باستمرار، ومستحقاته تخرج من قطاع الناشئين، والمشكلة أنه كان يتم تغييبه في القطاع وهو معنا في الفريق الأول، قمت بحل هذه المشكلة، وسيجري العملية خلال يومين".

بينما تحدث عن تدخل شيكابالا في العديد من الأمور، فقال: "بالطبع هذا يحدث، ما أنني أطالبه بالتحدث مع اللاعبين في كثير من الأمور، مثل أزمة محمود علاء".

وأختتم: "أنا كما اتفقت مع اللاعبين على أنني أحارب من أجل مستحقاتهم، لا بد أن يكون هناك قرارات في حالة حدوث تجاوز أمام الجميع، والموضوع انتهى واللاعبين بينهم روح جيدة، وهذا ينعكس في الملعب".