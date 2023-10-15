برلمانية الوفد تطالب بطرد السفير الإسرائيلي في القاهرة ووقف التطبيع مع الكيان الصهيوني

طالب النائب الوفدي محمد عبدالعليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بمجلس النواب، بطرد السفير الإسرائيلي من مصر، وسحب السفير المصري من تل أبيب، مؤكدًا كيف تكون المذابح في غزة ويقبع في أرض مصر سفير الكيان الصهويني، موضحًا بأن مبارك طرد قبل ذلك السفير الإسرائيلي فلمّ الانتظار.

وأضاف عبدالعليم داود في كلمته في الجلسة العامة اليوم بأن العصابات هي التي أنشأت دولة إسرائيل، وحاملات الطائرات الأمريكية ممولة بأموال العرب في بنوك إيطاليا وفي بنوك فرنسا وألمانيا وغيرها كيف يستقيم الأمر، مشددًا لدينا قضايا لن نتخلى عنها.

وقال داود إنني ابن لأحد المحاربين في 6 أكتوبر، ولن نترك أراضينا أو حقوقنا، وكنا في الأزهر أول وكل المصريين ضد الصهاينة.

وطالب عبدالعليم داود بضرورة وقف التطبيع مع الكيان الصهيوني، مطالبًا بضرورة إيقاف حملات التطبيع ولا يتخيل أن تكون هناك مذابح لشعب فلسطين ويكون هناك نوايا للتطبيع هذا غير مقبول.