سفير فلسطين بالقاهرة: كل الشعب المصري مع غزة ونثق في موقف القيادة المصرية

أكد السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى القاهرة، أن مصر قيادة وشعبا حملت لواء الدفاع عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، معربا عن جزيل الشكر لموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي لما يقدمه من دعم كبير للقضية الفلسطينية ونصرة شعبها.

وأضاف اللوح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم الأحد، بمقر السفارة الفلسطينية بالقاهرة، أنه منذ اللحظة الأولى لهذا العدوان الغاشم على قطاع غزة وضعت مصر كل ثقلها السياسي والدبلوماسي لوقف هذه الحرب الغاشمة على القطاع، وهو موقف مصر ثابت وتاريخي في دعم القضية الفلسطينية.

وأوضح أنه مصر تبذل جهود كبيرة لوقف العدوان الاسرائيلي، وكذلك تسخير كل الإمكانيات لإدخال المساعدات للشعب الفلسطيني، حيث تم فتح مطار العريش لاستقبال المساعدات من الدول العربية والصديقة، واستقبل العديد من الطائرات المحملة بالمساعدات، كذلك القافلة المصرية الكبيرة التي شاهدها الجميع والتي وصلت لمعبر رفح في انتظار الدخول لقطاع غزة