شحن عداد الكهرباء الكارت من الهاتف المحمول.. بعد إنتهاء الرصيد من عداد الكهرباء مسبق الدفع يبحث مستخدمي عداد الكارت عن أسهل طرق شحنه مرة أخرى، حتى يمكنهم من استخدام مرفق الكهرباء، ويوجد العديد من الطرق التي تمكن المشترك من شحن الكارت بسهولة، أبرزها شحن عداد الكهرباء الكارت من الهاتف المحمول.

واتاحت الشركة القابضة لكهرباء مصر شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع من خلال الهاتف، في إطار التسهيل على المواطنين، وتماشيًا مع خطة الدولة للتحول الرقمي وتطبيق وسائل الدفع الإلكترونية، وتوفر اختيارات متعددة منها شحن كارت الكهرباء من الموبايل.

وتستعرض " بوابة الوفد " خطوات شحن عداد الكهرباء الكارت من الهاتف المحمول في السطور التالية:

خطوات شحن عداد الكهرباء الكارت من الهاتف المحمول

تحميل المشترك الراغب في شحن عداد الكهرباء الكارت تطبيق (سهل) على الهاتف المحمول، إذا كان عداد الكهرباء نوعه "جلوبال" من Google play أو App store

ثم يحمل المستخدم تطبيق (خالص وفوري) لأنواع العدادات الأخرى على الموبايل من

Google play أو App store.

وبعد ذلك يجري تسجيل الحساب الخاص بالمستخدم على أحد التطبيقات سالفة الذكر، ليتم شحنه عن طريق الموبايل.

ثم يجري شحن الكارت من خلال التوجه إلى مراكز الشحن التابعة لشركة الكهرباء.

وهناك عدة طرق أخرى يمكن شحن عداد الكهرباء الكارت من خلالها، إذ يتوجه المستخدم إلى منافذ خدمات الدفع الإلكتروني مثل(

فوري – مصاري ) ويتمّ إضافة رسوم خدمة إضافة لقيمة الشحن. - Bee - أمان- وقتي - تمام - سداد - ممكن - ضامن