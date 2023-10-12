عاجل
السيسي يؤكد ضرورة ضمان انتظام المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة
الخميس 12 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات شحن عداد الكهرباء الكارت من الهاتف المحمول

عداد الكهرباء الكارت
عداد الكهرباء الكارت

شحن عداد الكهرباء الكارت من الهاتف المحمول.. بعد إنتهاء الرصيد من عداد الكهرباء مسبق الدفع يبحث مستخدمي عداد الكارت عن أسهل طرق شحنه مرة أخرى، حتى يمكنهم من استخدام مرفق الكهرباء، ويوجد  العديد من الطرق التي تمكن المشترك  من شحن الكارت بسهولة، أبرزها شحن عداد الكهرباء الكارت من الهاتف المحمول.

txt

طرق الإبلاغ عن المتلاعبين بالأسعار بعد مبادرة الحكومة

txt

تعرف على إجراءات نقل ملكية شقة بتوكيل

واتاحت الشركة القابضة لكهرباء مصر شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع من خلال الهاتف، في إطار التسهيل على المواطنين، وتماشيًا مع خطة الدولة للتحول الرقمي وتطبيق وسائل الدفع الإلكترونية، وتوفر اختيارات متعددة منها شحن كارت الكهرباء من الموبايل.

وتستعرض " بوابة الوفد " خطوات شحن عداد الكهرباء الكارت من الهاتف المحمول في السطور التالية:

 

خطوات شحن عداد الكهرباء الكارت من الهاتف المحمول

 

تحميل المشترك الراغب في شحن عداد الكهرباء الكارت تطبيق (سهل) على الهاتف المحمول، إذا كان عداد الكهرباء نوعه "جلوبال" من Google play أو App store

ثم يحمل المستخدم تطبيق (خالص وفوري) لأنواع العدادات الأخرى على الموبايل من

 Google play أو App store.

 

وبعد ذلك يجري تسجيل الحساب الخاص بالمستخدم على أحد التطبيقات سالفة الذكر، ليتم شحنه عن طريق الموبايل.

 

ثم يجري شحن الكارت من خلال التوجه إلى مراكز الشحن التابعة لشركة الكهرباء.

 

وهناك عدة طرق أخرى يمكن شحن عداد الكهرباء الكارت من خلالها، إذ يتوجه المستخدم إلى منافذ خدمات الدفع الإلكتروني مثل(

 فوري – مصاري ) ويتمّ إضافة رسوم خدمة إضافة لقيمة الشحن. - Bee - أمان- وقتي - تمام - سداد - ممكن - ضامن

 

 

 

مواد متعلقة

برلماني: توجيهات السيسي بإرسال مساعدات لغزة تأكيدًا على موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية

مستشفى طب الأزهر بأسيوط تطلق أكبر قافلة طبية مجانية بالمراكز والقرى

محافظ أسيوط يتابع موقف مشروعات المرحلة الأولى من حياة كريمة

رحاب موسى: موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية

أسعار الدواجن واللحوم اليوم الخميس 12 أكتوبر بالفيوم

سعر الدقيق صباح اليوم الخميس في الأسواق المصريةر.. وارتفاع الردة
الجريدة الورقية