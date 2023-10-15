بعد رحيلها بسبب السرطان .. من هي الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري؟

رحلت عن عالمنا صباح اليوم الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري في منزله ببيروت، عن عمر يناهز 62عامًا بعد معاناة قوية مع مرض السرطان.

من هي الأعلامية خوري جويل

ولدت جيزيل خوري في الأشرافية بالعاصمة اللبنانية بيروت 1961، بدأت مسيرتها الإعلامية بعد دراسات في الأعلام والتاريخ ، وذلك عبر المؤسسة اللبنانية للإرسال "السي بي سي" بعد افتتاح القناة، وهي أول محطة تلفزيونية في لبنان، في منتصف ثمانينات القرض الماضي.

بدأت أول برامجها في عام 1986، واستضافت أبرز الشخصيات السياسية والثقافية والعربية والعالمية في برنامجها "حوار العمر" بين عامي 1992،2001.

كما ساهمت "خوري" بشكل كبير، في تأسيس قناة "العربية"وقدمت برنامجًا حواريا أسبوعيًا سياسيًا على مدار 10 سنوات وتحديدًا فى الفترة ما بين 2003 و2013، ثم انتقلت بعدها إلى قناة “بي بي سي عربية”، لتقدم برنامج حواري قابلت خلاله العديد من السياسيين والمفكرين على مستوى العالم.

وفى عام 2020 انضمت خوري إلى "سكاي نيوز العربية"، حيث قدمت برنامجها الحواري «مع جيزال» الذي استضافت خلاله نخبة من أبرز صناع القرار والمسؤولين من العالم العربي.

وانتقلت خوري إلى قناة "العربية" الإخبارية بعيد افتتاحها عام 2003، وعملت فيها لسنوات عدة قدمت خلالها برنامجي "بالعربي" و"ستوديو بيروت".

وتابعت خوري مسيرتها التلفزيونية على قناة "بي بي سي عربي" نهاية 2013، حيث قدمت برنامج "المشهد" الذي يسلط الضوء على بعض روايات شهود العيان الأكثر إقناعاً في التاريخ الحديث في الشرق الأوسط.

وحطت رحالها أخيراً في قناة "سكاي نيوز عربية" عام 2020، حيث قدمت برنامجها الحواري "مع جيزال".

كما أطلقت الراحلة وبعد اغتيال زوجها الصحفي سمير قصير في 2 يونيو 2005 مؤسسة تحمل اسمه في 1 فبراير 2006، وحولتها إلى إحدى أبرز المؤسسات الإقليمية المتخصصة في رصد الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية والثقافية عربياً، ودعم الأصوات الإعلامية المستقلّة في لبنان ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وحملت قضية حرية الصحافة إلى المحافل العالمية، دافعةً الاتحاد الأوروبي لإطلاق جائزة سمير قصير لحرية الصحافة عام 2006، وانتُخِبت عضواً في مجلس إدارة المنتدى العالمي لتطوير الإعلام بين 2016 و2020، وعضواَ في لجنة تحكيم جائزة "جيلرمو كانو" لحرية الصحافة التي تمنحها اليونسكو، كما أنها نالت وسام الفنون والآداب الفرنسي من رتبة ضابط عام 2012، ووسام جوقة الشرف الفرنسية من رتبة فارس عام 2019.

نجوم تنعي الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري

وأعلنت الفنانة رندة الأسمر، مديرة مهرجان "ربيع بيروت" التابع لـ"مؤسسة سمير قصير" التي أسستها جيزيل خوري أن الأخيرة "توفيت الأحد فجراً في منزلها محاطة بولديها".

وقالت في تصريح لوكالة "فرانس برس" إن الراحلة "كانت تُعالج في المستشفى خلال الأسبوعين الأخيرين بعدما تدهورت حالتها الصحية بشكل مفاجئ بسبب معاناتها من السرطان منذ نحو عامين ونصف عام ونقلت إلى منزلها الجمعة بناء على طلبها".

وأضافت الأسمر "جيزيل كانت تحرص على ألا يشعر أحد بأنها مريضة فواصلت عملها وكانت مؤسسة سمير قصير الأعز على قلبها".

كما نعت مؤسسة سمير قصير الراحلة وجاء في بيان النعي: "بقلوب دامعة وعيون خاشعة، تنعى مؤسسة سمير قصير إلى الأصدقاء والأوفياء وعشاق الحرية، مؤسستها الحالمة ورئيستها الدائمة، الإعلامية جيزيل خوري، بعد حياة من النضال والالتزام والإنجازات".

ونعت قناة سكاي نيوز عربية الإعلامية اللبنانية جيزال خوري، وقالت بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى شبكة سكاي نيوز عربية الزميلة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري، التي وافتها المنية صباح اليوم في منزلها في بيروت وإذ تنعى سكاي نيوز عربية الزميلة جيزال خوري فإنها تستذكر مشوارها الصحفي والإعلامي الطويل الذي بدأ مع المؤسسة اللبنانية للإرسال ثم قنوات إعلامية دولية آخرها سكاي نيوز عربية في 2020، حيث قدمت برنامجها الحواري مع جيزال الذي استضافت خلاله نخبة من أبرز صناع القرار والمسؤولين من العالم العربي.