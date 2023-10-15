ماذا قدمت المنتخبات العربية في الإختبار الأول بالتوقف الدولي

شهدت الفترة الحالية دخول المنتخبات العربية في معسكرات قوية إستعدادًا لبطولة أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم، وذلك خلال فترة التوقف الدولي التي تشهدها جميع الدوريات.

وخاضت المنتخبات أولي مبارياتها الودية في الأيام الماضية، ونعرض في السطور التالية ماذا قدمت المنتخبات العربية بالأخص في التجربة الودية الأولي لها خلال المعسكر الحالي.

مباراة مصر وزامبيا الودية

خاض منتخب مصر وديته الأولي خلال المعسكر الحالي أمام منتخب زامبيا يوم الخميس الماضي 12 أكتوبر، ونجح الفراعنة في عبور التجربة الأولي بنجاح بالفوز بهدف نظيف سجله اللاعب حمدي فتحي.

ومن المنتظر ان يلتقي منتخب مصر في وديته الثانية بصدام مشتعل مع الجزائر يوم الإثنين الموافق 16 أكتوبر في ختام معسكره المقام بالإمارات.

مباراة تونس وكوريا الجنوبية الودية

سقط منتخب تونس في فخ الهزيمة من نظيره منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة ثقيلة بعدما خسر بأربعة أهداف لهدف في وديته الأولي التي أقيمت يوم الجمعة 13 أكتوبر.

ومن المنتظر ان يختتم معسكره الخارجي بمواجهة قوية مع منتخب اليابان يوم الثلاثاء القادم 17 أكتوبر.

مباراة المغرب وكوت ديفوار الودية

خاض منتخب المغرب مباراة قوية مع منتخب كوت ديفوار مستضيف بطولة أمم أفريقيا المقبلة، في اللقاء الذي جمعهما مساء امس السبت وإنتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ويختتم منتخب المغرب معسكره بمواجهة منتخب ليبريا ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات امم أفريقيا، والتي تم تأجيلها مؤخرًا بسبب الزلزال الذي تعرضت له البلاد الشهر الماضي.

المنتخبات العربية علي الصعيد الآسيوي

مباراة منتخب السعودية ونيجيريا الودية

خاض منتخب السعودية بقايدة المدرب المخضرم مانشيني مدرب إيطاليا السابق، مواجهة ساخنة أمام منتخب نيجريا يوم الجمعة الماضية 13 أكتوبر، وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما نتيجة اللقاء.

ويختتم منتخب السعودية معسكرة بمواجهة منتخب مالي يوم الثلاثاء 17 أكتوبر، في اللقاء الذي سينطلق السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.