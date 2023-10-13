فوز جميلة نصر برئاسة نقابة الأطباء بالإسماعيلية

اعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس نقابة الاطباء بالإسماعيلية فوز الاستاذ الدكتور جميلة نصر بمنصب نقيب الأطباء على منافسها الدكتور هاني عبد الرحمن وكيل المجمع الطبي بالاسماعيليه.

وتشغل الدكتورة جميلة نصر رئيس قسم القلب بكلية الطب جامعة قناة السويس و المجمع الطبى بالاسماعيلية ورئيس المجلس العلمي لزمالة القلب المصرية.

وعضوة لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة، وأول سيدة مصرية تحتل مناصب فى المكتب التنفيذي لجمعية القلب المصرية، وأمينة عامة لجمعية القلب المصرية، ورئيسة شعبة الوقاية بها، وممثلة قارة إفريقيا فى الجمعية العالمية لطب القلب الوقائي، وممثلة مصر فى التعليم الطبى للجمعية الأوربية لأمراض القلب.

وشهدت انتخابات نقابة الأطباء اليوم إقبالا على التصويت …وتنافس في الانتخابات 9 مرشحين على خمسة مقاعد .



وتشير نتائج فرز صناديق الاقتراع بتقدم الدكتور سعيد الشربيني وعمر حسونة على مقعدي فوق السن والدكتور لؤي ومحمد نادر نجم على مقعدي تحت السن.