رئيس جامعة الأزهر يهنئ أساتذة الطب لفوزهم في انتخابات نقابة الأطباء

قدم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى قطاع الطب بالجامعة، وإلى القامات العلمية الكبيرة من أبناء كلية الطب بجامعة الأزهر لفوزهم المشرف في انتخابات النقابة العامة لأطباء مصر والنقابات الفرعية.

وأعلن رئيس الجامعة أن هذا الفوز المشرف يعد رصيدًا كبيرًا لجامعة الأزهر؛ لأنه يأتي بعد أسبوع من تصدر جامعة الأزهر بالمركز الأول في تصنيف التايمز العالمي، مما يعد تعزيزًا لمكانة جامعة الأزهر، ويؤكد على أنها كانت وستظل _بإذن الله- كعبة العلوم وقبلة العلماء من شتى دول العالم، لافتًا إلى أن ذلك يعود إلى أنها المؤسسة التعليمية المتميزة بمنهجها الوسطي المعتدل على مر التاريخ.

جدير بالذكر أن انتخابات نقابة الأطباء التي جرت أمس الجمعة أسفرت عن فوز كلٍّ من:

الدكتور أسامة عبد الحي، النقيب العام لنقابة الأطباء، والدكتور هشام فرهود، عضو مجلس نقابة القاهرة، والدكتور محمد البرعي، عضو مجلس نقابة القاهرة، والدكتور محمد صبحي، عضو مجلس نقابة القاهرة.

يأتي ذلك تأكيدًا على أن جامعة الأزهر منارة علمية ينير شعاعها جنبات الأرض؛ لأنها تحمل مشاعل التنوير الوسطي المعتدل على مدار أكثر من ألف عام، لقاصديها من طلاب العلم مصريين ووافدين من مختلف دول العالم.

المشاركون في مؤتمر جراحات العظام التخصصية بطب الأزهر بدمياط

أشاد المشاركون في فعاليات المؤتمر الدولي الخامس عشر لقسم العظام بكلية طب بنين الأزهر بدمياط بالتميز العلمي الذي حققه الدكتور فتحي سلامة، الأستاذ بقسم العظام وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، كأحد الأساتذة المتميزين محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا ووجودة ضمن تصنيف علماء ستانفورد الامريكية من العلماء الاكثر تاثيرا في العالم.

واستهل الدكتور فتحي سلامة كلمته بتعبيره عن فخره وسعادته بما حققته جامعة الأزهر من تقدم كبير في جميع التصنيفات الدولية وكان آخرها الحصول على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية الحكومية في تصنيف التايمز العالمي الأسبوع الماضي.

واستعرض وكيل كلية الطب جهود قسم جراحة العظام بطب بنين الأزهر بدمياط منذ تأسيسه في عام 2000م إلى اليوم، مشيرا إلى أن قسم جراحة العظام بكلية طب بنين الأزهر بدمياط أسهم بشكل كبير وفعال على مدار نحو ربع قرن من الزمان في جميع المبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في العمليات الجراحية، وأيضًا إسهاماته في خدمة المجتمع من خلال تنظيم عديد من القوافل الطبية التي جابت المناطق الأكثر احتياجًا طبقًا لتوجه الدولة المصرية بتوفير حياة كريمة للمصريين في جميع محافظات الجمهورية.

لافتا إلى أن مستشفى جامعة الأزهر بدمياط تتميز عن غيرها من باقي المستشفيات بأنها تستقبل حالات الطوارئ على مدار أيام الأسبوع دون توقف.

وأوضح وكيل كلية الطب أنه بالتوازي مع كل هذه الجهود المبذولة فإننا نحرص على الانفتاح والتعاون العلمي مع عديد من الجامعات المصرية والتي شملت جامعات: (كفر الشيخ - بنها- المنوفية -طنطا) من خلال إنشاء وتأسيس تحالف علمي في مجال جراحات العظام التخصصية المختلفة أطلق عليه اسم: "ملتقى جامعات الدلتا" والذي قام بعقد وتنظيم عديد من المؤتمرات العلمية واللقاءات الدورية بهدف تبادل الخبرات في مجال جراحات العظام التخصصية.

وفي ختام المؤتمر تم تكريم القامات العلمية الكبيرة التي أسهمت وتسهم بشكل كبير في رفع راية وتصنيف جامعة الازهر في جميع المحافل الدولية.