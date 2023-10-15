طب عين شمس تحصل على جائزة الجمعية اليونانية لجراحة العمود الفقري

حصل فريق عمل بكلية الطب في جامعة عين شمس على جائزة خاصة من لجنه التحكيم في المؤتمر الدولي للجمعيو اليونانية لجراحة العمود الفقري.

جاء ذلك في احتفالية حضرها عدد كبير من أساتذة العمود الفقري من مختلف دول العالم.

وحصل الدكتور عبد الفتاح سعود أستاذ جراحة العظام بكلية الطب جامعة عين شمس ونائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب وفريق عمل بكلية الطب بجامعة عين شمس على جائزة خاصة من لجنه التحكيم في المؤتمر الدولي للجمعية اليونانية لجراحة العمود الفقري الذي انعقد بمدينة بورتو هيلي، باليونان.

تقدير دولي لوحدة جراحة العمود الفقري في عين شمس

وتعد الجائزة تقديرا دوليا هاما لعمل وحدة جراحة العمود الفقرى في كلية الطب في جامعة عين شمس.

وفي تصريح للدكتور عبد الفتاح سعود أكد سعادته البالغة بالجائزة والتي تقدمها جمعية من أقدم جمعيات جراحة العمود الفقري في أوروبا وهي تعتبر مدرسة علمية كبيرة حيث قام بتقديم ورقة بحثية هي نتاج عمل كبير قام به الدكتور عبد الفتاح سعود بالتعاون مع الدكتور مجدي جمال أستاذ ورئيس وحدة جراحات العمود الفقري بطب عين شمس والدكتور مصطفي قنديل مدرس مناظير العمود الفقري بطب عين شمس والدكتور زكريا حسن مدرس جراحة العظام بطب عين شمس.

ولفت نائب رئيس جامعة عين شمس إلى أن الجمعية اليونانية لجراحة العمود الفقري تعمل لتطوير رعاية العمود الفقري في اليونان وتجمع بين جراحي العمود الفقري وجراحي الأعصاب وجراحي العظام وغيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية ممن لديهم اهتمام مشترك بعلاج اضطرابات العمود الفقري وهي تعمل على تطوير مجال جراحة العمود الفقري في اليونان وبالتعاون مع جمعيات العمود الفقري الدولية الأخرى لتبادل المعرفة والخبرة.

ويعد نائب رئيس جامعة عين شمس أول طبيب وجراح مصري ينجح في ابتكار طريقة جراحية لتثبيت عظمة العجز بالمسامير الطبية بطريقة آمنة سُجلت باسمه واسم مصر في المراجع والدوريات العلمية العالمية، كما شغل منصب رئيس الجمعية العالمية لجراحة العمود الفقري.